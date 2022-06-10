人民网记者 车柯蒙

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。随着全国受疫情影响地区逐步复工复产复商复市，需求端和供给端都在加快恢复。近日，国务院印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，要在稳住经济和助企纾困等方面产生更大政策效应。对此，“复工复产复商复市 产业企业在行动”系列报道从多个产业维度出发，报道企业复工复产复商复市的进展。

在吉林省四平经济开发区，一家食品公司员工昼夜奋战，助力稳产保供。受访对象供图

6月1日起，上海逐步恢复正常生产经营，随着食品经营企业复工脚步加快，超16000家食品经营企业重开“炉灶”；

暂停堂食36天后，北京的“烟火气”在6月6日回归了，堂食恢复让餐饮门店热闹了起来，上下游关联企业重新“动起来”了；

5月底以来，深圳、雄安、广州等地陆续发放数字人民币红包，释放消费活力……

今年以来，国内疫情呈多点散发态势，与百姓生活息息相关的快消行业在加速复工复产的同时，全力保障百姓对于美好生活的需求。与此同时，一系列政策落实落细，多措并举促消费、强信心，为快消行业下一步发展注入动能。

政策助力行业加速复工复产 护航百姓美好生活

5月1日到6月5日，北京市餐饮经营单位暂停堂食。当记者走进全市多家商超卖场、连锁餐饮门店，蔬菜水果、肉蛋粮油摆放有序，全力保障着城市居民餐桌供应。

在河北廊坊，大厂回族自治县安新肉类有限公司里一箱箱精品肥牛正在打包装运，准备发往全国各地。据公司负责人安春刚介绍，当前，生产线已满负荷运行，正在开足马力完成订单。

疫情影响下，快消行业要做好民生保障工作，不断供，还要供得好，离不开一系列宏观政策为企业复工复产保驾护航。

5月31日，国务院发布《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，下发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，包括六个方面33项措施。其中，大规模增值税留抵退税政策作为今年减税降费政策中的“重头戏”，为市场主体加速复工复产注入“真金白银”的动能。

“受疫情影响，我们在5月份面临着稳产保供的重大考验，组合式税费支持政策，为我们及时提供了应急资金，让我们能开足马力，组织生产，保障人民的基本民生物资供应。”北京东颐食品科技有限公司副总裁田向华说。

“今年已经享受留抵退税14万元，实打实的退税红包，让我们更有底气了。”大厂回族自治县安新肉类有限公司负责人安春刚也表示，好政策让企业有了充足的动力和信心。

“靠前发力是当前实施宏观政策的突出特点。”广东财经大学教授姚凤民认为，资金“活水”直达企业，对于急需资金支持的企业，能够起到帮一把、渡难关、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。

行业加快数字化转型 抢抓发展“机会窗口”

当疫情防控已成为常态化，快消行业直面挑战、抢抓机遇并转型升级。

6月1日起，上海全面恢复全市生产生活秩序，江南布衣集团积极响应上海市委市政府关于复工复产的号召，在做好防疫管理的前提下，全面恢复线下营业。

据该集团相关负责人介绍，面对疫情影响和经济下行压力，服装行业上游原材料价格不断上涨，集团在加快数字化转型、提升数据分析能力、打造柔韧性供应链，以及设计力与品牌力双驱动等策略上多点发力，实现业绩有序发展。

今年以来，随着各地疫情出现不同程度的反复，食品行业遭受了冲击。在广东省东莞市，开办17年的嘉顿食品（东莞）有限公司也出现了产值下滑的情况。“我们的面包、糕点等产品主要供给知名餐饮企业以及航空公司、学校等机构，受到疫情影响，下游客户特别是江浙沪一带的订单缩减，给企业经营带来了挑战。”该企业财务负责人阙爱华表示。

面对经营难题，快消行业积极谋求破局之策，结合市场新变化不断寻求“自救”办法。“我们通过调整配方及工艺，对面包、糕点等产品进行研发改良，使产品更加低油、低糖、低盐，更加符合市场健康消费趋向。同时，我们还计划新购置自动化且符合绿色能耗的生产线，提升产品的优品率。”阙爱华说。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网记者采访时表示，面对当前的发展现状，快消行业需要重新审视和评估自身的产品、消费者、市场、生产链和供应链；从性价比、销售方式、消费场景等方面找准切入点，提升产品竞争力。与此同时，要加强自身创新力，抢抓疫情催生的机会窗口。

多措并举促消费 快消行业发展信心足

近期，多地发放数字人民币红包、消费券以促进消费。深圳市商务局联合8家银行发放“乐购深圳”3000万元数字人民币红包；雄安新区于5月30日起至6月20日分三批发放数字人民币红包，涵盖家电、家具、餐饮、商超四大重点领域；杭州市人民政府印发了《杭州市贯彻落实国务院、浙江省扎实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》，在促销费措施中，提到鼓励发放消费券，促进消费持续回暖……

在北京，自有序复工复产以来，北京SKP、国贸商城、朝阳大悦城等商圈卖场在落实疫情常态化措施的前提下开门迎客，商场又恢复了消费“烟火气”。北京SKP工作人员介绍说，从5月29日起门店已正常营业，消费者在入口扫码经工作人员查验核酸阴性证明和“北京健康宝”绿码并测温后即可进入。

业界专家认为，“真金白银”的消费券不仅为消费者点燃“烟火气”，更能有效实现惠企惠行业的共赢局面。

“我们看到许多的城市消费活动刺激正有效激发地方消费活力，作为一家在中国发展了25年的跨国企业，我们也正在以更优质的产品刺激消费，助力中国经济反弹。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞对人民网记者表示，集团目前正处于全面复工复产的关键阶段，集团始终对中国的长期发展与中国市场信心十足。

吉林白象食品有限公司财务总监解秀芝表示，一系列国家的好政策有效缓解了企业在疫情影响下所面临的营业额下降、资金周转紧张等发展压力，为企业扩大生产规模提供了支持，让企业能够安心在产品创新上下功夫，做出更好的产品。据了解，该公司在疫情期间，为全市提供方便面包、调料包等保供套餐300余万份，有效程度满足了广大市民生活需求。

“信心比黄金更重要，国家政策的出台将有助于提高市场对经济发展的预期，恢复居民消费动力，帮助市场主体提振行业信心。”汤继强说。

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(责编：郭思邈、高雷)