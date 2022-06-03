人民网记者 车柯蒙

5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出稳定增加汽车等大宗消费系列举措。

同日，财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的公告，规定对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

车辆购置税是消费者购买汽车时缴纳的税收，税率为汽车售价（不含税）的10%，按照本次减半征收的政策优惠，购买一辆30万元的2.0升及以下排量乘用车，可减免车辆购置税达15000元。

“相比之前的车辆购置税优惠，本次车辆购置税优惠的特点在于，符合条件的车辆排量从1.6升及以下提高到2.0升及以下，前三次优惠政策没有购置金额的限制，本次政策购置金额（不含税）为30万元及以下。”国家税务总局广东省税务局货物和劳务税处相关负责人表示。

政策一经发布，引发汽车经销商和消费者的广泛关注，在我国各地，有不少消费者迅速享受到购车红利。

在四川，家住宜宾市叙州区的朱聪先生成为了车辆购置税减半征收的首批受益者。记者了解到，他于2022年6月1日在位于宜宾市七星路的宜宾市翔奕汽车销售服务有限公司购买了一辆福特汽车，该车销售价约18万元，6月1日前应缴增值税额为17946.9元，6月1日实际缴纳增值税额为8973.45元。“太惊喜了！原本准备了18000元缴纳税款，现在能够减免近9000元。”朱先生说。

在广州，原本就有购车计划的张先生，新政实施第一天就享受了一波税收优惠。“看到可以享受车购税减半的消息，就马上来落定了，一下子省了将近1.4万元的税。”据悉，张先生购买了一台不含增值税价格为279557.5元的乘用车，享受新政优惠后，原需缴纳的车购税由27955.75元减为13977.88元。

记者从北汽集团了解到，本次减税政策涵盖了集团乘用车在售的大部分车型，将为主机厂及上游的零部件制造企业和下游的服务商带来更大的收益。

广州汽车服务业协会秘书长王晓丹表示，车辆购置税新政策的出台，将有效调动消费者的购车积极性，尤其是对购买小排量乘用车的消费者带来实实在在的利好，相信能对培育汽车消费市场、调整汽车消费结构起到积极的促进作用，并将为汽车销售市场直接带来显著的增量。

值得注意的是，这是自2009年以来第四次出台车辆购置税优惠政策。记者梳理发现，财政部、税务总局曾三次出台车辆购置税优惠政策，自2009年1月20日至2009年12月31日、2010年1月1日至2010年12月31日、2015年10月1日至2016年12月31日，对购置1.6升及以下排量乘用车，分别减按5%、7.5%及5%的税率征收车辆购置税。数据显示，该三年度，我国汽车销量都出现较为明显的增长。

不止于此，为刺激汽车市场消费，此前财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》，明确自2021年1月1日至2022年12月31日购置新能源汽车免征车辆购置税。

业界专家认为， 汽车产业是国民经济的支柱性产业之一，当前，受疫情等因素影响，经济下行压力加大，发挥宏观政策调节作用鼓励并刺激汽车消费是稳增长的抓手之一，在税收优惠扶持下，汽车消费潜力有望被进一步激活。

(责编：申佳平、吕骞)