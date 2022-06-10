人民网北京6月10日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官方微信公众号“工信微报”消息，6月9日，首次中英产业合作对话以视频形式召开。工业和信息化部部长肖亚庆在会上指出，中方愿与英方深化新能源汽车、数字经济、绿色制造等领域政策协调、标准融合、技术合作，共同推动产业链供应链稳定畅通，打造开放、公平、非歧视的市场环境，进一步夯实两国产业合作基础。

英国商业、能源和产业战略部国务大臣夸西·夸腾与数字、文化、媒体和体育部副大臣菲尔普表示，产业合作对话对于英中双方实现减碳减排目标，推动新能源汽车产业发展，促进数字产业化都具有重要意义，希望双方今后开展更多务实合作。

据了解，双方在会上还共同签署了首次中英产业合作对话联合成果文件。

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