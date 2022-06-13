人民网北京6月13日电 （记者孙博洋）记者从第106届全国糖酒商品交易会组委会了解到，第106届全国糖酒商品交易会将于2022年7月18日-20日在成都举办。

据了解，全国糖酒商品交易会有着中国食品行业“晴雨表”之称，始于1955年，是中国历史最为悠久的大型专业展会之一，全国糖酒商品交易会业内也称为“糖酒会”每年举办春季和秋季两届，也被称为“春糖会”和“秋糖会”，截至2021年已经举办105届。

第106届全国糖酒商品交易会由于疫情防控的原因，延迟举办。根据组委会发布的最新消息显示，第106届全国糖酒商品交易会将于7月18日至20日在成都市中国西部国际博览城和成都世纪城新国际会展中心举办。展览形式及参展参会流程不变。

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