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扩展对象延伸环节 三部门启动“雨露计划+”就业促进行动

2022年06月13日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者李栋）近日，国家乡村振兴局、教育部、人力资源和社会保障部共同启动“雨露计划+”就业促进行动，组织开展从教育培训到促进就业的全链条、一体式帮扶，帮助雨露计划毕业生实现更加充分、更高质量的就业。

“实施‘雨露计划+’就业促进行动是提高脱贫家庭新成长劳动力技术技能水平、促进实现更加充分和更高质量就业的有效途径。中央农办副主任、国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，通过开展从教育培训到促进就业的全链条、一体式帮扶，升级续写雨露计划的“后半篇”文章，将为脱贫家庭实现就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果打下坚实基础，为扩大乡村人才供给、促进乡村全面振兴提供有力支撑。

教育部副部长孙尧表示，下一步，将启动实施中职、高职办学条件达标工程，推动区域职业教育资源整合，优化布局、加强投入，整体提高办学实力和水平。加大对雨露计划毕业生就业创业帮扶力度，多途径挖掘就业岗位资源，拓宽就业合作渠道，努力为雨露计划毕业生提供更多优质就业岗位。

“各级人力资源社会保障部门要以此次行动为抓手，对雨露计划毕业生进行重点就业帮扶。”人力资源社会保障部相关负责人表示，通过优化就业服务、落实各项帮扶政策、强化部门间信息共享等方式，在职业指导、岗位开发、活动举办、培训见习等方面形成工作合力，最大程度帮助雨露计划毕业生就业创业。

据介绍，“雨露计划+”就业促进行动，将帮扶对象由脱贫家庭扩展到脱贫家庭和防止返贫监测对象家庭，将支持范围由职业教育环节延伸到就业帮扶环节。过渡期内，雨露计划毕业生新增规模将超过300万人，将直接带动约1000万脱贫人口高质量巩固脱贫成果，脱贫家庭新成长劳动力规模将达到568万人。

(责编：罗知之、吕骞)

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