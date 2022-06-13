人民网北京6月13日电 （记者李栋）据农业农村部最新小麦机收进度显示，截至12日，全国已收获小麦面积2.39亿亩，收获进度78.5%，比去年快约1.2个百分点。

麦浪滚滚，机声隆隆。在天津市滨海新区小王庄镇陈寨庄村的麦田里，5台大型联合收割机正在作业，全市178万亩小麦已开镰收获。“亩产量比去年增产30%以上，每亩可纯赚400多元。”家里种有20多亩麦田的村民程红林告诉记者，今年把麦田托管给天津旺达农机合作社，不仅省心，还获得了好收成。

“为让农田提高产出率，产出优质高产粮，通过开展土地托管服务，与农户签订合同后，合作社承担了全部种粮生产环节。”合作社负责人刘占兴介绍，对托管农田的农户来说，既可以外出打工又能获得土地收益。对合作社来说，通过土地集中连片耕作，大大提高了生产效率。“2021年，合作社承担了1.8万亩农田托管服务，农户和合作社都实现了‘双赢’。”

天津市农业农村委相关负责人表示，使用大型农机具进行机械化生产，播种效率提高50%至60%，收割效率提高40%左右，亩产量提高了30%以上。“今年，天津市全年将完成农业机械化生产托管面积31.08万亩，服务小农户1万户以上。”

近日，农业农村部印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神 进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》，要求各地农业农村部门和部系统各单位进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等“三农”重点工作任务，打好政策组合拳，加速投资落地，全力抓好粮食和农业生产，为扎实推进农业农村经济稳定发展，坚决守好三农战略后院提供有力支撑。

“严格落实粮食安全党政同责，把提高农业综合生产能力放在更加突出位置，通过深入推进‘藏粮于地 藏粮于技’战略，夯实了大国粮仓根基。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华说。

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