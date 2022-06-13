人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业农村部：全国已收获小麦面积2.39亿亩 收获进度近八成

2022年06月13日08:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月13日电 （记者李栋）据农业农村部最新小麦机收进度显示，截至12日，全国已收获小麦面积2.39亿亩，收获进度78.5%，比去年快约1.2个百分点。

麦浪滚滚，机声隆隆。在天津市滨海新区小王庄镇陈寨庄村的麦田里，5台大型联合收割机正在作业，全市178万亩小麦已开镰收获。“亩产量比去年增产30%以上，每亩可纯赚400多元。”家里种有20多亩麦田的村民程红林告诉记者，今年把麦田托管给天津旺达农机合作社，不仅省心，还获得了好收成。

“为让农田提高产出率，产出优质高产粮，通过开展土地托管服务，与农户签订合同后，合作社承担了全部种粮生产环节。”合作社负责人刘占兴介绍，对托管农田的农户来说，既可以外出打工又能获得土地收益。对合作社来说，通过土地集中连片耕作，大大提高了生产效率。“2021年，合作社承担了1.8万亩农田托管服务，农户和合作社都实现了‘双赢’。”

天津市农业农村委相关负责人表示，使用大型农机具进行机械化生产，播种效率提高50%至60%，收割效率提高40%左右，亩产量提高了30%以上。“今年，天津市全年将完成农业机械化生产托管面积31.08万亩，服务小农户1万户以上。”

近日，农业农村部印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神 进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》，要求各地农业农村部门和部系统各单位进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等“三农”重点工作任务，打好政策组合拳，加速投资落地，全力抓好粮食和农业生产，为扎实推进农业农村经济稳定发展，坚决守好三农战略后院提供有力支撑。 

“严格落实粮食安全党政同责，把提高农业综合生产能力放在更加突出位置，通过深入推进‘藏粮于地 藏粮于技’战略，夯实了大国粮仓根基。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华说。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：全国已收获小麦面积2.39亿亩 收获进度近八成
　　人民网北京6月13日电 （记者李栋）据农业农村部最新小麦机收进度显示，截至12日，全国已收获小麦面积2.39亿亩，收获进度78.5%，比去年快约1.2个百分点。 麦浪滚滚，机声隆隆。…
商务部：推动世贸组织在世界经济复苏中发挥更大作用
　　人民网北京6月13日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年6月12日，世贸组织第12届部长级会议（MC12）在瑞士日内瓦开幕。商务部部长王文涛率团出席开幕式并在全会上发言。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部