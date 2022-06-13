人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部：推动世贸组织在世界经济复苏中发挥更大作用

2022年06月13日08:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月13日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年6月12日，世贸组织第12届部长级会议（MC12）在瑞士日内瓦开幕。商务部部长王文涛率团出席开幕式并在全会上发言。他表示，中方愿同各方携手合作，推动MC12在疫情应对、粮食安全等领域取得成果，推动世贸组织在世界经济复苏中发挥更大作用。

王文涛在全会上表示，以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石。世贸组织改革应促进经济全球化，要通过规则更新和机制保障，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；改革应使全体成员受益，保障发展中成员合法权益。

王文涛表示，中国是国际抗疫合作的重要贡献方，已经向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗。中方支持世贸组织早日就新冠疫苗知识产权豁免达成共识，并愿为此作出中国贡献。

王文涛强调，中国经济韧性强、潜力足，长期向好的基本面没有改变。中国正在加快构建新发展格局，坚定不移推动高水平对外开放，必将给世界带来更多市场机遇、增长机遇、合作机遇。中方愿与各方一道，坚定维护多边贸易体制，共建开放型世界经济，携手构建人类命运共同体。

MC12由世贸组织和哈萨克斯坦联合主办，是时隔四年半以来世贸组织再次召开部长级会议。世贸组织164个成员的部长和代表现场参会。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：推动世贸组织在世界经济复苏中发挥更大作用
　　人民网北京6月13日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年6月12日，世贸组织第12届部长级会议（MC12）在瑞士日内瓦开幕。商务部部长王文涛率团出席开幕式并在全会上发言。…
业内：开创工业互联网数字合作生态 推动我国经济发展提质增效
　　人民网北京6月13日电 （记者杜燕飞）由工业控制系统信息安全产业联盟主办的、以“筑基安全 赋能工业新格局”为主题的2022工业安全大会日前以线上的形式召开。 近年来，随着我国工业数字化转型的快速推进，我国工业发展进入产业新阶段，工业互联网迎来更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间，关键信息基础设施、网络数据和信息安全也面临着新的挑战。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部