人民网北京6月13日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年6月12日，世贸组织第12届部长级会议（MC12）在瑞士日内瓦开幕。商务部部长王文涛率团出席开幕式并在全会上发言。他表示，中方愿同各方携手合作，推动MC12在疫情应对、粮食安全等领域取得成果，推动世贸组织在世界经济复苏中发挥更大作用。

王文涛在全会上表示，以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石。世贸组织改革应促进经济全球化，要通过规则更新和机制保障，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；改革应使全体成员受益，保障发展中成员合法权益。

王文涛表示，中国是国际抗疫合作的重要贡献方，已经向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗。中方支持世贸组织早日就新冠疫苗知识产权豁免达成共识，并愿为此作出中国贡献。

王文涛强调，中国经济韧性强、潜力足，长期向好的基本面没有改变。中国正在加快构建新发展格局，坚定不移推动高水平对外开放，必将给世界带来更多市场机遇、增长机遇、合作机遇。中方愿与各方一道，坚定维护多边贸易体制，共建开放型世界经济，携手构建人类命运共同体。

MC12由世贸组织和哈萨克斯坦联合主办，是时隔四年半以来世贸组织再次召开部长级会议。世贸组织164个成员的部长和代表现场参会。

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