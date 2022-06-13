人民网北京6月13日电 （记者杜燕飞）由工业控制系统信息安全产业联盟主办的、以“筑基安全 赋能工业新格局”为主题的2022工业安全大会日前以线上的形式召开。

近年来，随着我国工业数字化转型的快速推进，我国工业发展进入产业新阶段，工业互联网迎来更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间，关键信息基础设施、网络数据和信息安全也面临着新的挑战。

与会嘉宾认为，要加强新型基础设施建设，夯实工业互联网安全基础，培育创新发展新动能，开创数字合作新生态，打造网络安全新格局，联合“政产学研用”各界，共同筑牢制造强国和网络强国战略防护墙。

“当前，工业安全技术是维护国家安全、支撑产业转型、发展数字经济的重要技术基础和安全屏障，并且正在为构筑工业安全保障体系努力。”中国工程院院士、中国自动化学会副理事长桂卫华表示，在当前形势下，要构筑完善的工业安全保障体系，希望科技界、学术界、产业界能在多个方面进一步创新发展，加速我国工业安全管理制度、核心技术、标准体系建设和发展，深化工业制造与互联网融合发展，促进我国经济提质增效、转型升级。

中国科学院院士、西安交通大学教授管晓宏表示，“两化一融合”——网络化、智能化和信息物理融合是信息科学与技术发展的趋势，也是引领科技发展的前沿。数据安全是赛博（网络）空间安全的重要内容之一，建议加速发展空间安全的关键技术，构建全生命周期数据安全体系结构与防护机制。

中国电子技术标准化研究院实验室运营总监夏冀介绍，工业控制系统是关键基础设施的重要组成部分。2021年，中电标协工业控制系统信息安全防护能力推进分会成立，旨在为工控安全防护能力提升工作提供标准化服务，促进产业链上下游交流合作，实现优势互补、资源共享和协同推进，营造良好产业发展生态环境。

宁波和利时信息安全研究院有限公司产品总监、高级工程师王建民认为，可信计算技术体系全面使用商密算法，实现在工业嵌入式领域的可信度量和验证，可以对启动程序、操作系统、应用、数据、业务行为进行全面的度量控制，从而打破传统以边界防护为主体的网络安全防护理念，构建基于控制系统本身的内生主动防护体系。

(责编：罗知之、吕骞)