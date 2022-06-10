人民网北京6月10日电 （记者余璐）“今年1月至5月，全国水利建设全面提速，取得了明显成效，新开工项目10644个，投资规模4144亿元。其中，投资规模超过1亿元的项目609个。”在6月10日上午水利部召开的“加快水利基础设施建设有关情况”新闻发布会上，水利部副部长魏山忠如是说。

今年4月，中央财经委员会第十一次会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设重点，着力提升网络效益。近日，国务院印发的《扎实稳住经济一揽子政策措施》中，将“加快推进一批论证成熟的水利工程”作为稳投资的一项重要措施。

基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业。今年以来，水利部按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，切实担负起水利对于稳定宏观经济大盘的政治责任。

“水利部多次作出专门部署，提出了19项工作举措，以超常规措施、超常规力度，努力克服疫情影响，以钉钉子精神全力加快水利基础设施建设。”魏山忠介绍，1月至5月，水利部在推进项目开工方面，吴淞江整治、福建木兰溪下游水生态修复与治理、雄安新区防洪治理、江西大坳灌区、广西大藤峡水利枢纽灌区等14项重大水利项目开工建设，投资规模达869亿元。

在加快实施进度方面，海南南渡江引水工程竣工验收，青海蓄集峡、湖南毛俊、云南车马碧等水利枢纽下闸蓄水，西江大藤峡水利枢纽进入全面挡水运行阶段，一批工程开始发挥效益。陕西引汉济渭工程秦岭输水隧洞全面贯通；云南滇中引水工程输水隧洞已开挖438公里，比计划工期提前半年；安徽引江济淮主体工程完成近9成，有望今年9月底试通水。同时，已安排实施3500座病险水库除险加固，治理中小河流长度2300多公里；加快493处大中型灌区现代化改造，可新增、恢复灌溉面积351万亩，改善灌溉面积2343万亩；建设了6474处农村供水工程，完工2419处，提升了932万农村人口供水保障水平。

在扩大建设投资方面，水利部在争取加大财政投入的同时，从利用银行贷款、吸引社会资本等方面出台指导意见，多渠道筹集建设资金。全国已落实投资6061亿元，较去年同期增加1554亿元，增长34.5%；完成投资3108亿元，较去年同期增加1090亿元，增长54%，吸纳就业人数103万人，其中农民工就业77万个，充分发挥了水利对稳增长、保就业的重要作用。

“下一步，水利部在做好防汛抗旱和安全生产的同时，将进一步加强组织推动，采取更加有力的措施，以旬保月、以月保季，确保完成年度建设任务，推动新阶段水利高质量发展，为保持经济运行在合理区间做出水利贡献。”魏山忠说。

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