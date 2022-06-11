人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

常见大麦虫能吃掉塑料垃圾，有望带来垃圾回收新方式

张佳欣
2022年06月11日09:15 | 来源：科技日报
小字号

据10日发表在《微生物基因组学》杂志的一项研究，澳大利亚昆士兰大学的研究人员发现，常见的大麦虫（Zophobas morio，又称“超级麦皮虫”）可以在其肠道中一种细菌酶的帮助下吞噬聚苯乙烯。这种对聚苯乙烯“有胃口”的蠕虫可能是大规模回收塑料的关键。科学家希望这种“升级版”的生物循环能带来塑料垃圾回收的新方式，从而减少垃圾填埋量。

来自昆士兰大学化学和分子生物科学学院的克里斯·林克博士和他的团队在3周的时间里给大麦虫喂了不同的食物：其中一些喂了聚苯乙烯泡沫，一些喂了麸皮，还有一部分则被禁食。

林克博士说：“我们发现，只喂食聚苯乙烯的大麦虫不仅存活了下来，甚至体重还略有增加。”这表明大麦虫可以从聚苯乙烯中获取能量，而且很可能是在它们肠道微生物的帮助下。

研究人员使用元基因组学技术，找到了几种能够降解聚苯乙烯和苯乙烯的编码酶。他们的长期目标是设计酶，通过机械粉碎和生物酶降解，在回收工厂中降解塑料垃圾。

“大麦虫就像小型回收工厂，用嘴巴撕碎聚苯乙烯，然后‘喂’给肠道里的细菌。”林克博士说，“这个反应产生的分解产物可以被其他微生物用来制造高价值的化合物，比如生物塑料。”

研究人员表示，他们的目标是在实验室培养大麦虫的肠道细菌，并进一步测试其降解聚苯乙烯的能力，然后研究如何将这一工艺升级到垃圾回收场所需的水平。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
供应链优势稳定物价 国内零售业逐渐回暖
　　今年以来，全球通胀率普涨，受新冠疫情和地缘冲突影响，国际大宗商品价格飙升加剧了全球通胀风险，美国4月份消费者价格指数（CPI）高达8.3%，面临四十年来最严重的通货膨胀，海外特别是美国零售商沃尔玛、塔吉特面临成本上涨、消费模式改变等问题。 在此背景下，国内居民消费价格走势如何？零售业态有何新变化？国内零售商如何探索新机遇？多位专家学者、相关从业者在接受人民网采访时表示，随着疫情防控形势持续好转，消费市场总体供应充足。…
中交集团发布900余个岗位助力大学生就业
　　人民网北京6月10日电 （黄盛）汇聚各方就业资源、搭建求职对接通道。今日，人民网“大学生就业护航计划”中交集团专场正式启动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部