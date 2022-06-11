焦磊

今年以来，全球通胀率普涨，受新冠疫情和地缘冲突影响，国际大宗商品价格飙升加剧了全球通胀风险，美国4月份消费者价格指数（CPI）高达8.3%，面临四十年来最严重的通货膨胀，海外特别是美国零售商沃尔玛、塔吉特面临成本上涨、消费模式改变等问题。

在此背景下，国内居民消费价格走势如何？零售业态有何新变化？国内零售商如何探索新机遇？多位专家学者、相关从业者在接受人民网采访时表示，随着疫情防控形势持续好转，消费市场总体供应充足。同时，随着促消费政策陆续出台，国内零售商也在政策引领下加速探索零售新业态，进一步优化消费供给。

国内物价温和上涨 总体保持稳定

据国家统计局数据，5月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，环比下降0.2%。1至5月平均，CPI比上年同期上涨1.5%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，5月份，国内疫情防控形势持续向好，消费市场供应总体充足，CPI环比转降，同比涨幅保持稳定。

粤开证券研报分析称，国内生产能力是应对全球输入性通胀、稳定国内价格稳定的基础。疫情以来，中国强大的制造业发挥了转产能力，体现了足够的韧性，不仅为全球提供了急需的医疗用品以及丰富的消费品，还保障了国内经济平稳和居民物价稳定。

1—4月份，与社区消费密切相关的食杂店和便利店零售额同比分别增长2.4%和6.8%，增速分别比限额以上单位商品零售额高1.4和5.8个百分点。

国家统计局贸易外经司统计师付加奇表示，受疫情影响，部分地区居民日常活动半径减小，便利性相对较高的自助式消费和社区店零售保持增长。

1—4月份，限额以上单位超市、仓储会员店零售额同比分别增长3.6%、8.5%，增速分别比限额以上单位商品零售额高2.6和7.5个百分点。

“4月以来本土疫情波及全国较多省份，大型超市的采购、仓储等供应链优势使其成为保供的重要主体。”商务部研究院流通与消费研究所助理研究员梁威表示。

作为供应链的重要组成部分，仓储影响着多种零售商家的经营，为了帮助商家把货发出去，把收入稳住，京东物流打通了全国运营的1400个仓库及1700多个云仓资源，如果客户因当地某个仓被封而无法发货，可以通过多地分仓灵活发货。

上海证券研报分析称，从公司本身来看，供应链能力为超市行业的根基，为公司建立规模经济保驾护航。

居家生活产品供应增加

受疫情、季节、节日等因素影响，人们的消费需求不断发生变化，国内各零售商也不断调整供应结构。

国家统计局数据显示，1—4月份，全国网上零售额38692亿元，同比增长3.3%。其中，实物商品网上零售额32887亿元，增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重为23.8%；在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品分别增长12.9%、6.3%，穿类下降1.7%。

以服装穿戴类商品作为主要业务的唯品会，也增加供应非穿戴品类，包括日用品等生活必需品。唯品会的数据显示，增加日用品等非穿戴品类的供应，取得了良好的效果。

在家电方面，3月以来受疫情“宅家”等因素影响，居民消费偏好功能属性强、一机多能的产品，冰箱厨电、办公数码等品类需求更加旺盛。苏宁易购数据显示，上海地区冰柜5月销售额环比提升320%，选择空调品类的时候，消费者会更加关注带除菌、自清洁功能的空调，销量环比增长115%。

随着618大促开始，叠加端午、六一双节，各电商零售平台密集推出促销活动，刺激消费回温。

夏日来临，双节期间，消暑用品和时令商品也迎来销售走高。京东数据显示，小龙虾和粽子的销售额同比均超过10倍，冷冻冷藏品的销售额同比增长165%。母婴品类销售额同比增长378%。随着疫情期间居家健身的热潮和城市周边户外游成为主流，运动户外用品销售额同比增长370%，野营用品增幅更超10倍。

政策密集出台助零售消费回暖

随着疫情好转，企业复工复产，新一轮消费潜力即将释放。近日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》（以下简称《措施》），《措施》包括六个方面33项措施，涉及6项稳投资促消费政策，7项保产业链供应链稳定政策。

各地政府也陆续颁布政策措施刺激消费，着重恢复消费需求，挖掘消费潜力，针对受疫情影响较大的餐饮业、批发零售业和文体旅游业等行业，陆续推出包含发放消费券、加大减税降费力度、提供防疫补贴等组合政策，推动提高人民生活水平，保障零售企业健康发展。

除此之外，大型零售企业也积极响应号召，通过不同措施及活动，满足人们的消费需求，帮助小商户稳定经营，带动消费升级。

随着这波疫情进入尾声，在提升生活品质方面的疫后补偿性消费预计将出现强劲增长。服装、美妆、零食等生活非必需品品类的消费潜力将被释放，唯品会充分发挥在服装、美妆等品类上的渠道优势，帮助品牌方、商家等恢复正常的经营；针对上海消费者，苏宁易购面向全市市民发放首批20亿元消费券；京东通过向部分类目新入驻商家提供首年3-6个月平台使用费减免、技术服务费返还、阶梯保证金等降“三费”政策，大幅节省商家的开店成本，保障商家的正常运营。

此外，大企业带动小商铺共同解决运营问题的新模式也在探索形成。例如，京东超市帮助上海当地实体门店恢复线上经营，还通过优拣众包拣货方案帮助缺少拣货员的门店补充人力；同时，还为商家提供热销商品采购及备货建议，减少生鲜货损率。

梁威认为，零售业态创新发展有助于优化消费供给，促进国内消费升级，进一步推动释放中国超大市场的消费潜力。

(责编：王震、高雷)