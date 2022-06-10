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中交集团发布900余个岗位助力大学生就业

2022年06月10日20:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （黄盛）汇聚各方就业资源、搭建求职对接通道。今日，人民网“大学生就业护航计划”中交集团专场在人民日报社正式启动。此次活动由人民网主办、中交集团承办，是面向全国高校统招的本、硕、博2022届高校应届毕业生的一次大型招聘活动。

作为参与人民网“大学生就业护航计划”的首家中央企业，中交集团统筹组织所属30家二级企业，将面向2022届毕业生提供近800个优质工作岗位，以及140余个“交建之星”职场体验官实习生岗位，涵盖市政工程、生态环保、城乡规划、智慧交通、土木工程、环境工程、投资金融、国际商务等专业。

中交集团党委书记、董事长王彤宙发言。人民网记者 于凯摄

“我们衷心希望以人民网‘大学生就业护航计划’为契机，持续深化与社会各界的交流合作，助力高校教学育人，推动企业持续发展，服务国家经济建设，让广大毕业生用奋斗成就梦想。”中交集团党委书记、董事长王彤宙表示，中交集团是广大毕业生不负时代、报效祖国的“大舞台”，是矢志奋斗、建功立业的“主战场”，也是锻造能力、成长成才的“好课堂”，诚邀广大毕业生关注中交、走进中交。

上海交通大学党委书记杨振斌通过线上方式发言。人民网记者 于凯摄

上海交通大学党委书记杨振斌表示，受疫情等多重因素叠加影响，今年高校毕业生就业形势严峻复杂。上海交通大学不断创新就业思路、拓宽就业渠道、完善就业机制，千方百计抓好毕业生就业工作。学校构建了“招生—培养—就业—校友”的全链条育人体系，将就业引导贯穿人才培养全过程，引导学生以“国之所需”选择“我之所向”，打造全新人才培养与科学研究模式。

中国人民大学党委副书记、副校长胡百精通过线上方式发言。人民网记者 于凯摄

“人民网与中交集团携手，为高校毕业生提供高质量的就业机会和岗位，这是稳民心、暖人心、增信心之举。”中国人民大学党委副书记、副校长胡百精表示，中国人民大学将借此机会，通过“访企拓岗”行动，不断拓展就业形态，挖掘就业岗位资源，提升人才培养质量，引导毕业生科学规划职业生涯，调整就业预期，树立科学、务实的就业观。深化校企合作、校企对接，网上网下相结合，增强就业工作的针对性和有效性。

人力资源社会保障部就业促进司副司长宋鑫发言。人民网记者 于凯摄

人力资源社会保障部就业促进司副司长宋鑫在发言时表示，高校毕业生就业事关民生改善、高质量发展和社会大局稳定。当前，正是高校毕业生就业的关键阶段，人力资源社会保障部就业促进司将进一步加大工作力度，启动实施离校未就业毕业生服务攻坚，强化实名帮扶，推进政策落地、权益维护、困难兜底，确保服务不断线、工作不断档，促进高校毕业生就业创业。

为积极助力稳就业、保就业，人民网于5月份启动了“大学生就业护航计划”行动，广泛邀请社会各界，共同为应届毕业生和在校生提供就业、创业、安居、见习、实习、就业指导、面试培训等服务。计划行动的主要内容包括：在“人民网+”客户端推出服务专区，为大学生提供各类龙头企业岗位信息、各地方创新创业优惠政策、求职直通优先面试机会等信息与服务；帮助企业和地方组织线上线下专场招聘会、企业进校园、开发区进校园等活动；为大学书记、校长“访企拓岗”提供便利，组织大学生进行就业观交流探讨等，促进高校毕业生更充分、更高质量就业；人民网领导留言板也将开通求助就业的投诉通道，毕业生遇到被坑被骗、政策不落实等问题，可以向有关部委单位、地方各级领导直接留言反映，人民网也将跟进关注。

(责编：赵竹青、高雷)

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