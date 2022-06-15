人民网北京6月15日电（记者杨虞波罗）近期，我国北方地区正经历今年入汛以来最强一次大范围强对流天气过程，此次强对流过程从6月11日起，先后影响我国内蒙古、华北、黄淮以及江淮等地区，尤其是在12日傍晚至夜间、13日午后至夜间，北京、河北承德和山东、河北、河南等地先后出现了剧烈的风雹天气，并伴有短时强降水，河南局地还出现了弱龙卷风天气。从风雹强度的极端性、影响范围和持续性角度综合考虑，此次强对流天气过程可以进入近五年来同期北方风雹天气过程的前三强。

中央气象台强天气预报中心副主任蓝渝表示，此次强对流天气过程，具有影响范围集中、降水量大、持续时间长等特点。特别是对流云发展旺盛，局地风雹极端性较强。过去两天，北京、河北、山东等多地出现直径50毫米以上冰雹、10级以上大风，甚至龙卷风。由于冷暖空气总体势力相当，因此对流系统移速较慢，受影响地区风雹的持续时间较长，造成较大的社会影响。时至“三夏”时节，此次风雹天气过程对河北、山东、山西等地小麦收获造成不利影响，局地小麦可能发生倒伏。

什么原因导致此次大范围强对流天气？蓝渝谈到，6月是华北、黄淮等地强对流天气的高发季节。在此次过程中，最大的天气尺度影响系统是中心位于蒙古国东部与我国内蒙古自治区交界一带强大的东北冷涡系统。东北冷涡系统旋转而“甩”出的一股股干冷空气，与华北、黄淮等地暖湿空气汇合，使得当地对流不稳定层结急剧增强并形成强风雹天气。因此，强冷涡系统是此次过程真正的幕后推手。

本轮南方地区强降雨天气过程如何？强降雨将带来哪些影响？蓝渝指出，未来一周，南方强降雨仍不停歇，华南、江南将出现两次强降雨过程。需要注意的是，广东、广西、福建等地降雨落区将与前期高度重叠，致灾风险极高，可能引发的山洪、山体滑坡、泥石流及城乡积涝等灾害。

6月15日至21日，华南、江南等地将有两次强降雨过程，累计降雨量较常年同期偏多4-7成，部分地区偏多1-2倍、局地2倍以上；过程出现在15日至17日，18日至21日。

气象专家提示，未来一周强降雨持续，华南、江南等地的公众需加强防范山洪、山体滑坡、泥石流及城乡积涝等灾害，注意自身安全。目前，珠江流域西江、北江等子流域多条中小河流水位超警，未来一周珠江流域仍有强降雨，相关地区的公众还需密切关注雨情、汛情变化，警惕可能出现的中小河流洪水及水库险情。

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