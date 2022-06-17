人民网记者 罗知之

消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，是经济发展的重要引擎。日前，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》），聚焦当前着眼长远，对促进消费持续恢复作出全面部署。与此同时，各地方各部门也在积极出台促消费举措，进一步释放内需潜力。

记者在梳理中央和地方政策时看到，汽车、家电等被频频提及。

继4月份国务院办公厅印发《意见》之后，5月31日国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》也提出，要稳定增加汽车、家电等大宗消费。

工信部副部长徐晓兰介绍，5月31日，工信部联合有关部门印发通知，正式开展新一轮新能源汽车下乡活动，后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动，进一步促进大宗商品消费。

为促进汽车消费，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，提出对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

商务部副部长盛秋平介绍，商务部将从两方面促进汽车市场持续稳定发展，一是稳住增量，增加新车消费；二是盘活存量，扩大二手车流通。

“随着各项相关措施落地见效，汽车消费将持续回稳复苏，为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。”盛秋平说。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明提出，汽车、家电产业链较长，能带动钢铁、化工、电子、基建等一系列上下游产业发展，还能进一步解决就业，是本次促消费的重点。

与些同时，消费券因具有一定的“乘数效应”，对短期拉动消费效果显著，成为很多地方施策的共同选择。

从5月底开始，贵州开展“多彩贵州·助商惠民”促消费专项行动，并发放1.4亿元惠民助商消费券。

6月6日，浙江发布《浙江省促进消费复苏回暖行动方案》，鼓励加大消费券发放力度，深化体育、文旅、养老托育三个重点领域消费，发展数字绿色新型消费。

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据不完全统计，前四个月，20个省市先后发放了总额超34亿元的消费券。

有分析指出，从需求来看，消费券直接刺激了居民的消费意愿；从供给端看，间接助力企业恢复现金流周转、盘活销售。

对于各地方各部门陆续出台的促消费举措，山西证券的研报总结，政策表现出以远近兼顾、长短相济的特点。一方面，聚焦目前消费市场的制约因素，在落实纾困措施的基础上，通过发放消费券、加大消费补贴等举措稳定当前消费。同时，助力数字经济大众化发展，培育壮大“智慧+”消费、绿色消费等新增长点，着力畅通国民经济循环，扩大国内市场需求。

面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费增长虽然面临一些制约，但其潜力与前景不容小视。

数据显示，今年以来，消费总体呈现稳步恢复态势，一季度社会消费品零售总额同比增长3.3%，消费对GDP增长的贡献率达69.4%，仍是经济发展的第一拉动力。

与此同时，短期波动因素引发的负面效应仍需持续重视。

业内人士提醒，在当前内外部多重压力之下，影响消费的因素仍然很多，恢复消费是一个长期的过程。挖掘和释放消费潜力，要通过打好政策组合拳的方式，多管齐下、应出尽出。只要持续为市场注入强有力的信心，顺应百姓消费需求，就能守好经济社会的寻常“烟火气”。

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