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商务部：积极帮助企业用好RCEP协定 享受开放红利

2022年06月16日17:23 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者赵竹青）在今天下午举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，为帮助企业熟悉并运用RCEP协定，更好享受区域开放红利，商务部从三方面积极开展相关工作。

一是加大力度推进落实《关于高质量实施RCEP的指导意见》。进一步推动地方、行业和企业抢抓协定发展机遇，协调各领域对接，推动企业适应更加开放的环境，更加充分的竞争，更大程度拓展区域和全球市场，推动RCEP红利持续释放。

二是大力组织开展全国RCEP系列专题培训。在去年成功举办三次全国性培训的基础上，今年制定了力度更大、覆盖面更广、针对性更强的全年培训计划，着力解决企业不会用、用不好协定优惠政策问题。截至目前已举办了4期系列专题培训，参训企业覆盖全国并深入到县及县以下，超过25万人次参加，取得良好效果。后续将结合地方和企业诉求，继续提升培训课程的专业性和针对性，进一步扩大中小微企业覆盖面，惠及更多企业。

三是做好面向企业的公共服务。充分发挥中国自由贸易区服务网公共服务平台作用，做好信息发布和线上咨询，便利企业查询协定优惠，了解国别营商环境、知识产权服务等规则和信息，提供“一站式”服务。同时，注重发挥合力，推动海关、贸促会和地方积极开展自贸协定公共服务平台建设，为企业申请和享受协定关税减让、用好协定规则等提供指南。

2022年1月1日，RCEP协定已正式生效实施。该协定是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，其总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的1/3，协定涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放、商务人员往来、电子商务、知识产权保护等广泛领域。RCEP协定生效实施后，区域内90%以上的货物将逐步实现零关税。

(责编：赵竹青、吕骞)

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