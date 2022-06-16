人民网北京6月16日电 （记者杨虞波罗）今日，在全国天气会商后，中国气象局结合近期防汛形势，对近期防汛救灾气象服务进行再安排、再部署。

会议指出，要加强动态监测预报预警，滚动开展会商研判。要强化与水利、应急管理等部门的信息共享和会商研判，共同做好流域防洪、地质灾害、城市内涝等防范应对。大力推动气象灾害综合风险普查成果应用，加强与历史典型过程对比分析，及时提供有针对性的决策参考信息。强化流域上下游联动，做好暴雨区域联防联动。

会议强调，要健全完善气象预警和应急响应联动机制，做好直通式服务。要开展递进式预报、渐进式预警、跟进式服务，扩大预警信息发布的覆盖面，注重面向农机手、快递小哥等重点人群的预警信息发布工作，进一步做好防灾减灾科普宣传工作。

会议提出，要紧跟天气形势和重点服务需求，做好强对流和高温气象服务。目前北方已进入强对流高发期，气象部门要联合相关部门，为明确户外施工、高空作业、交通运输等领域停工停运停航规定提供支撑。针对北方即将出现的持续高温，要提前为政府决策部门提供信息，提醒采取防暑降温措施，做好面向疫情防控人员的高温预报预警。

中央气象台预报，未来一周，华南、江南等地仍有强降水过程。6月18日至21日，长江中下游沿江附近、江南、华南及贵州南部等地有大到暴雨，局地有大暴雨。华北、黄淮等地将出现持续性高温天气。未来10天，山西南部、河北南部、河南、山东、苏皖北部等地将出现持续高温，日最高气温35℃至38℃，局地可达40℃。

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