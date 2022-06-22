人民网记者 车柯蒙

产业链供应链畅通稳定是经济平稳健康发展的基础。税收大数据，特别是增值税发票数据具有覆盖面广、及时性强等优势，能够全面反映经济运行动态。

为助稳产业链供应链、稳住经济大盘，税务总局组织各地税务机关充分运用增值税发票等税收数据，筛选确定原材料短缺或产品销路不畅的企业，逐户对接了解其面临的购销困难和实际需求，并运用“全国纳税人供应链查询”系统，为有购销需求的企业寻找潜在供应商或采购商，促成供需匹配的企业自行自愿按市场化原则实现有效购销。

记者从国家税务总局了解到，今年5月以来，全国税务机关累计帮助1564户企业有效实现采购，涉及金额55.7亿元。其中，帮助1209户制造业企业有效实现采购，涉及金额40.2亿元。

当前，全国受疫情影响地区逐步复工复产复商复市，企业订单逐渐“火热”起来，但原材料制约成了企业难题。

“订单多了，但是主要原材料‘热轧圆钢’库存却不够。” 江西苏强格液压有限公司采购负责人任海峰表示。记者了解到，受原材料不足影响，企业不仅产能受限，还可能面临违约风险。

产销链就是企业的“生命线”，税务部门充分利用大数据优势，加强数据共享，拓展数据应用领域，能有效为企业补齐“断链”，畅通产业链供应链。

“我们通过‘全国纳税人供应链查询’功能，搜索‘热轧圆钢’的商品编码，利用税收大数据为企业精准查询潜在供应商。”国家税务总局宜春市税务局相关负责人告诉记者，他们通过云平台精准匹配了钢材生产企业湖南华菱湘潭钢铁有限公司，并与供货商所在地税务部门积极协调，帮助这两家上下游企业实现了产销对接，解决了原材料货源紧张难题。

在税收大数据的助力下，这两家企业达成了长期购销协议。“最近，我们又向华菱钢铁采购1035吨钢材。原材料供应跟上了，我们的产能也提上来了。”任海峰说。

“全国纳税人供应链查询”功能支持企业复工复产的案例不仅发生在江西。近期，国家税务总局办公厅专门印发通知，提出各省要建立省（区、市）税务局运用“全国纳税人供应链查询”功能支持企业复工复产专项工作组，相关负责同志挂帅，担任组长，统筹协调系统上下、部门内外资源，优化“全国纳税人供应链查询”功能，明确纪律要求，防止数据泄露和滥用，做好精准帮扶工作。

各地税务部门通过“全国纳税人供应链查询”功能，帮助企业渡过困难时期，焕发活力。

5月以来，长三角地区疫情防控态势日趋平稳，各类市场主体纷纷通过补购原材料、抢抓生产进度、拓展市场销路等方式抢工期、促发展。然而，受前期疫情的影响，宜兴市乐祺纺织集团有限公司产品销量不稳定，库存积压严重。

税务部门在走访中了解到企业的产品销售困境后，第一时间响应企业诉求。及时通过“全国纳税人供应链查询”功能为该企业匹配到印花、染色、牛仔布需求企业信息199条，并积极与需求企业所在地税务部门联系，联合做好供需双方产销对接，促成该企业与6家需求企业达成合作意向，合同总额突破3230万元。

“税务部门的牵线搭桥，不但帮助我们精准匹配到了潜在客户，加快了供需双方的合作进程。”乐祺纺织财务副总监许玲表示。

“今年年初，受疫情影响，长期合作的下游建筑业企业开工不足，加之物流严重堵塞，订单量大大减少，生产线只开了50%。”山东佳誉润升木业有限公司财务经理宋文君表示。

山东临沂临港区税务部门得知佳誉润升木业公司的境况后，立即启动“全国纳税人供应链查询”，为佳誉润升木业公司筛选匹配到多家木材需求商，并通过多渠道进行了联系。

“我们已成功与10多家企业达成了合作。”宋文君说，“税收大数据为我们的销路提供了更多可能。当前公司经营已恢复正常，14条生产线全面达产，5月销售额达到1654万元，我们对公司下一步的发展很有信心。”

在新疆阿勒泰地区，吉木乃县光明面粉厂主要开展面粉的生产加工销售业务。受疫情影响，公司在原材料采购和产品销售方面遇到困难，随着公司业务规模的不断扩大，资金也面临紧缺。

“县税务局帮助我们找到了有采购需求的企业信息，我们根据这些信息与收购企业接上了头，很快达成供销协议，顺利签订了3万多元的购销合同。”吉木乃县光明面粉厂财务负责人赵尔晶说。

税务部门积极开展的补链助企工作，取得了积极成效。税务总局相关负责人表示，下一步，税务部门还将进一步发挥税收大数据作用，持续优化“全国纳税人供应链查询”功能，强化对各地税务部门的指导，做细做实税企对接，努力促成更多实际成交项目，帮助企业加快复工复产，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。

(责编：孙红丽、高雷)