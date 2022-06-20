习近平总书记近日在四川考察时强调，要高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚决克服目前经济发展面临的一些困难。

当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。要坚定信心、攻坚克难，确保党中央大政方针落实到位。一段时间以来，一系列着力稳投资促消费、为中小微企业纾困解难、保产业链供应链稳定等方面的政策措施出台，其落实情况如何？各方反馈如何？今天起，本版推出“高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作·一线探落实”系列报道，聚焦各项政策落地见效情况，敬请关注。

——编 者

云南滇中引水工程楚雄段——

地下230米，他们默默坚守

本报记者 杨文明

滇中一场夏雨，山中多了几分凉意。6月13日，记者前往滇中引水工程楚雄段，目的地是地下230米——龙潭隧洞2号支洞。

换雨鞋、穿反光背心、戴口罩，全副武装后，记者跟随中铁八局滇中引水工程楚雄段施工8标项目部党支部书记李毅德，乘上斜井里的“抖抖车”，一路向下。

疫情防控不放松，工程进度也不轻松。“在保证施工安全的前提下，我们还是能快尽快。”李毅德说，依靠科学安排工序和一线工人的坚守，两年半时间，滇中引水工程楚雄段8标项目已完成投资5.77亿元。而这些投入，很大一部分就是工人的收入。

车行1分多钟，自然光逐渐被吞噬，隧洞中一盏盏电灯逐渐显得明亮起来。大约6分钟后，一行人终于到达洞底。恰逢隧洞内在开展喷浆作业，每隔百米左右，就有工人在巡视混凝土溜槽。“这活计简单，属于工地上的杂工，但因为是在隧洞内作业，一个月工资也有不少。”李毅德说，工地上的杂工岗位，吸引了附近不少群众，不仅满足了现场施工需要，还为当地提供了一些就业机会。“施工运输车辆多，难免起灰扬尘。这段时间，我们的洒水车格外忙碌，就是为了减少对群众种植农作物的影响。”

尽管距离上次爆破已经过了3个小时，空气中依然残留了一些灰尘，穿着反光背心的身影变得有些模糊。口罩有些紧，记者试着摘掉口罩，被呛得直打喷嚏。李毅德调侃：“想让滇中的群众喝上金沙江的水，咱们就得先经受住隧洞里的灰。”

爆破开挖、出渣运渣、支护喷浆……循环往复，便是标准的隧洞开挖流程。“要是赶上井下爆破，那种强烈的推背感，伴着猎猎作响的旗子，场面真是紧张！”说话间，李毅德和记者走到了上游掌子面，一台挖掘机正在作业。两个月时间，隧洞又往前开挖了150多米——为了降低安全风险，每次爆破只能往前推进3到3.5米；每个掌子面上，同时在现场作业的人数不能超过9人。

“现在隧洞开挖，基本不靠蛮劲，主要靠炸药和机械这样的巧劲。洞内作业面有限，设备多了派不上用场，即便是机械也不能盲目增加数量，提高工程进度的关键是科学安排工序。”李毅德说。

上游出渣，600米外的下游掌子面则在开展喷浆作业。为了躲避粉尘，喷浆车车窗紧闭，操作员则下车用遥控器远远地操控机械手臂喷浆。除了口罩，操作员还戴着能遮住耳朵的帽子，只露出一双眼睛，不时观察操作面情况。“条件艰苦，不过收入可观，这也是不少人愿意来的原因。”李毅德介绍，在掌子面作业的，基本是专业熟练工，爆破员要持证上岗，机械臂操作员也得有一两年的操作经验。

再次回到地面，记者大口呼吸着新鲜空气，进洞前戴上的新口罩，早已被洞内机械的尾气染黑。地下230米，下洞1小时，记者汗流浃背；而洞内的工人，一待就是四五个小时……

宁夏中卫中国联通数据中心二期工程——

大漠边缘，他们建设正酣

本报记者 秦瑞杰

入夏，宁夏回族自治区中卫市热气蒸腾。6月14日，腾格里沙漠边的荒滩地上，工人们正在钢筋“丛林”中来回穿梭，中国联通中卫云数据中心二期工程的主体建筑即将封顶。这是完工的最后关头，人人憋着股劲儿。

登上简易脚手架，来到楼顶，钢管烫得人直缩手。“昨天我们测了下钢管温度，有61摄氏度。”钢筋工王继平说着，用扎钩挑起铁丝，穿插扭结，不一会儿，就把钢筋绑扎牢固。纵横数百条钢筋铺设在1800平方米的屋顶上，交叉出近10万个接触点，要确保每一个都捆绑到位。

“辛苦是肯定的，工期紧，这几天每晚加班两个小时，工地给足了加班费。”烈日下，王继平扶一扶安全帽，猛喝了几口水。“现在到了封顶之前的最后关头，谁也不敢松懈。”

2022年2月，“东数西算”工程正式全面启动。乘着大数据产业发展的东风，中国联通中卫云数据中心二期工程建设逐步加速，如今已初具雏形。成功封顶，则意味着建筑物的土木主体工程完工。

“可以说，我们现在搭建的正是整个数据中心的‘外骨骼’。”施工现场的预制板房内，对着规划图纸，技术总监李洋向记者介绍，“为了保证地基稳定，我们沿着地下岩床向下挖了4.6米，相当于掏出一个巨型游泳池，这才把地基稳稳地插在整个岩层里，可以应对至少八级地震。”

事实上，不光地基，在整个建设过程中，这样的高标准随处可见。

烈日当空，走进数据中心的一楼，瞬间感到一阵凉爽。挑高7米的空旷大厅里，有序排列着200根粗壮水泥柱。立柱间隔10米，共同承担着整个建筑的重量。“大开间、大尺寸、大跨度下，也要实现更高的载荷。届时数据机柜、线缆安装完毕，每平方米可承受至少1.6吨的重力，比民用建筑标准高得多。”李洋说。

尽管项目建设进度符合预期，过程并非一帆风顺。

“天气转热后，混凝土水分蒸发加大，凝固更快，施工中频繁出现细小裂缝。”已经晒得面色黝黑的工程项目经理樊智祥，想起前段时间的施工难题，仍感到紧张。“数据中心建成后，为保证电子器件安全运行，要求空气的PM2.5指数长期维持在10以下。墙面裂缝看似细小，但会产生微粒尘埃，建成后会给运行带来不少麻烦。”

为了解决这个问题，樊智祥和技术人员日夜加班，寻找解决方法。“整个土木工程投资8900万元，60%都用在钢筋和混凝土上，就怕出问题。”后来，通过覆盖工业毡和塑料薄膜，项目组成功解决了水分蒸发问题。“你来摸摸我们的墙面，一点裂纹也找不见，接缝处连刀片都插不进去。”

“这是我参与建设的第三个数据中心，也是位置最偏僻、施工条件最严苛的。”阳光炽烈，樊智祥眯着眼睛。高大的灰色建筑外挂着绿幕，脚手架反射着银白色的光，远处是腾格里沙漠南缘连绵的褐色沙丘。

“对于建设大型数据中心来说，这里岩层稳定，地理条件也最好。”樊智祥笑着指向楼顶，“马上就封顶了，我们正琢磨着怎么挂庆祝横幅呢。”

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 12 版）

(责编：胡永秋、白宇)