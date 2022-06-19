人民网北京6月19日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，经过4年多的建设，连接郑渝、郑阜高铁和郑机城际铁路的客运枢纽郑州航空港站将于6月20日开通运营，与郑州站、郑州东站形成郑州铁路客运枢纽新格局。车站开通运营后，铁路部门共安排121列旅客列车在该站办理客运业务。

郑州航空港站候车厅。王玮摄

据介绍，郑州航空港站共设32条到发线、30个客运站台面，平行布置郑渝高铁场、郑阜高铁场、郑机城际场3个车场。全面竣工和开通运营前，采取边建设边通车模式，仅办理行车通过技术作业。其中2019年12月1日开通了5至8道，实现郑渝、郑阜高铁贯通；2020年12月12日开通24至27道，实现郑机城际铁路贯通；2021年10月12日开通1、2、10、21、22、31、32道，实现同场转线；2022年6月，车站全部工程建成竣工。

航拍郑州航空港站站房及股道。侯晓鹏摄

郑州航空港站站房外形设计寓意“鹤舞九州”，源自车站所在地域新郑市出土的春秋时代青铜器“莲鹤方壶”文化元素，站房正立面借鉴方壶的顶部曲线和鹤翅构型。车站站房自上而下共设高架候车层、站台层、进出站大厅层、地铁换乘层，站房建筑面积14.9万平方米，物流通道、生产房屋和停车场等配套设施建筑面积23.4万平方米。

车站建设过程中，坚持以人为本、服务旅客，科技创新、低碳环保等理念，建成了现代化智能化的综合服务枢纽。创新总体布局，以高铁站房为核心，配套建设空铁换乘、高铁物流、长途客运和旅游集散四个中心，可为旅客提供高铁、城际、航空、地铁等多种交通运输方式换乘服务，全力打造畅通融合、高效出行的“便捷枢纽”；创新先进节能技术，建设了低碳建造、轻量维护的6.6万平米的站台清水雨棚，采用恒温系统和区域温控系统，为旅客提供舒适恒温的候车环境，全力打造生态科技、温馨舒适的“绿色低碳枢纽”；创新采用全生命周期管理和BIM数字技术，融合数字化技术和驱动智慧化建造，将智能旅客服务与生产管控平台进行系统集成，全力打造智能高效、科技运营的“智慧枢纽”。

开通运营前，国铁集团组织相关单位，严格各项规定和标准，对郑州航空港站各专业设备进行了检测验收、安全评估和综合优化调整，对车站职工开展了岗前业务、服务礼仪培训和应急演练，保障了车站开通运营需要。

郑州航空港站的开通运营，对于进一步提升郑州铁路客运枢纽功能、方便人民群众出行、促进郑州航空港经济综合实验区和中原城市群建设，具有重要意义。

（图片来源：国铁集团郑州局）

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