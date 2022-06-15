本报记者 罗珊珊 洪秋婷 毕京津

河北涉县依托当地丰富的“红色+生态”旅游资源，打造形成多种业态融合支撑的全域旅游新格局，激发老区发展新活力。图为涉县太行红河谷一处露营地。

新华社记者 朱旭东摄

江西鹰潭市余江区大力推广网络购物、直播带货等消费模式，本地茄子干、红薯粉丝等绿色农产品搭上网络快车，走上百姓餐桌。图为余江区益农电商运营中心经理于小葵（左）在店里直播带货。

吴紫云摄

核心阅读

随着消费升级和适应常态化疫情防控需要，人们的消费模式、消费习惯正发生改变，新型消费兴起。要满足新的消费需求，积极开发新产品、培育新模式，推动新型消费发展。

新品类

预制菜走进百姓生活

撕开包装袋，开启电磁炉，把食材倒入锅中，15分钟后，一份色香味俱全的青麻椒烤鱼就完成了。“下班回家很累，又不想点外卖，预制菜做起来很快，十几分钟就搞定了，味道也不错。”广东广州市90后消费者李庆告诉记者，她每周购买3到4次预制菜，夏天到了，比较爱吃牛蛙、烤鱼和小龙虾。

酸菜鱼、糖醋里脊等价格为15到30元，椰子鸡、海鲜锅、小龙虾等价格在35到90元不等……走进广州市中心的一间大型超市，冷柜里摆满各种口味和菜式的预制菜商品。据超市导购员介绍，年轻的上班族是购买主力。

国办印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出：“适应常态化疫情防控需要，促进新型消费，加快线上线下消费有机融合。”在个性化、多元化消费需求带动下，预制菜、洗碗机、空气炸锅等新产品、新服务很受欢迎。

“2021年，公司预制菜营收达到8.41亿元。”湛江国联水产副总裁吴丽青透露，今年“五一”期间，公司的烤鱼产品在盒马渠道销量快速增长。广东恒兴集团有限公司市场部总监许毅介绍，恒兴食品的广东白灼虾产品去年全年销售额达3.5亿元，共售出5200多吨，今年金汤酸菜鱼和一夜埕金鲳鱼又成为热销产品。

“预制菜的火爆是一个新趋势。”湛江国联水产董事长李忠表示，尤其是在常态化疫情防控背景下，居家用餐频率升高，对便捷和品质的追求，让消费者开始青睐预制菜。

“从企业层面看，使用预制菜能明显减少门店人员且制作效率更高，可以降低企业的人工成本、运营成本。”许毅说。

轻松动手下厨，按照步骤简单复热，就能吃到各色美味，预制菜的火热离不开食品工业化的支撑。今年3月，广东出台《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，提出着眼高标准引领高品质预制菜发展，组织开展粤菜三大菜系预制菜全产业链标准体系建设试点工作，逐步制定完善预制菜从田头到餐桌系列标准。

“率先在行业内推行电子化监管模式，实现从养殖到餐桌的全程可追溯，强大的食品质量管控能力有助于提高我们的竞争力。”吴丽青介绍，公司配备来自国际大型连锁餐饮的研发团队，建立起系统化的产品研发体系，近年来先后研发出一批如酸菜鱼、烤鱼等丰富多样的预制菜品和即食食品。

“如今，大型品牌连锁餐饮、城市特色美食商家等纷纷进入预制菜领域，未来市场增长空间很大。”饿了么预制菜业务负责人黄震表示，饿了么已成立专门团队优化市场运营，在用户数据以及运营数据支撑下，能够更好地洞察消费者在口味、规格、品类等方面的需求，引导商家输出更适合的商品，更好满足消费者需求。

近日，全国公益性预制菜行业自律组织中国预制菜产业联盟正式成立，将为联盟成员提供定制销路对接、联盟展会服务、线上线下联动等九大服务，依托全链路信息化和商业互动，为“产销学研”全链路成员单位搭建互融互通平台，推动预制菜行业健康发展。

新场景

露营经济逐渐兴起

江苏南京居民程晓最近迷上了露营。

“三五好友结伴而行，喝茶赏景，好不惬意。”程晓说，“现在市场上有很多比较成熟的露营产品可选择，有的只提供帐篷等设备，需要自备餐食，有的是全包，吃住游所需都准备好了，还有些个性化的产品会提供桌游、羽毛球等休闲项目。”在体验过几次露营后，程晓正打算带上父母一起户外郊游。

常态化疫情防控背景下，线下消费场景受到一定影响，周边露营、“云”健身等消费新场景受到青睐，尤其是既亲近自然，又放松身心，还能满足人们社交需求的露营，成为出游新潮流，露营经济逐渐兴起。

携程平台数据统计显示，2021年下半年至今，携程平台上的露营产品数量增长10倍以上，目前已拥有覆盖29个省份167个城市的露营产品供消费者选择。今年1至5月，通过携程报名露营游的用户数量是2021年全年的5倍以上，露营消费呈现出周边化、年轻化、结伴化特点。携程平台的露营产品订单中，“本地+周边”的预订比例达85%，其中本地占比达50%以上；从用户年龄层来看，超八成用户年龄在40岁以下；从出行人数来看，家人、朋友是最主要的露营出行人群。

周末可以去周边露营休闲，日常居家生活中，程晓开启了“云”健身。“之前总是坚持不下来，跟着网络直播博主跳了几次健身操后，好像也没那么难了。”程晓说，相较于对着健身视频独自摸索，直播健身更有互动的氛围，更容易调动大家的积极性。

在“云”健身热带动下，各大购物平台健身设备的搜索热度大幅上扬，5月31日至6月5日期间，苏宁易购平台上，跳绳、瑜伽垫、跑步机等运动器材销量同比提升176.9%，速干T恤、运动鞋、运动短裤等运动服饰同比上涨215.1%。

新观念

绿色消费成为新选择

见到河南灵宝市永辉果业有限责任公司董事长常启超时，他的手机不停地响着。“都是来要货的，可货早早就订出去了，实在供应不了。”常启超指着一箱苹果说，“灵宝苹果是国家农产品地理标志产品，每一个都经过精心挑选，畅销20多个省份，受到消费者的广泛喜爱。”

灵宝苹果建立认证追溯与监管平台。“拿出手机，扫一下外包装上的二维码，从基地、产品批次、物理防治、采摘，到包装、贮藏、出库、销售，包括工人在包装、挑拣的视频，所有信息都一清二楚。”常启超说，目前，公司每年可销售苹果2万多吨，产值达1.2亿元。

无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品……近年来，绿色、健康、环保的新型消费理念正在全社会逐渐普及，绿色消费成为更多消费者的新选择。

今年1月，国家发展改革委等部门联合印发的《促进绿色消费实施方案》提出，全面推动吃、穿、住、行、用、游等各领域消费绿色转型，统筹兼顾消费与生产、流通、回收、再利用各环节顺畅衔接，强化科技、服务、制度、政策等全方位支撑，实现系统化节约减损和节能降碳。

专家认为，绿色消费是平衡经济社会发展水平和生态环境承载力的一种新型消费，将为消费市场带来新的增长机遇。对于消费者个人而言，“取之有度、用之有节”的适度、理性消费观念能节约开支，养成良好消费习惯；对于社会而言，绿色消费有利于节约资源、保护环境，助力经济社会可持续发展。

为了满足消费者日益增长的绿色消费需求，各地区各部门加快探索，充分利用新技术新业态开发出更多绿色产品和服务，增加市场有效供给；不断完善绿色产品的标准、认证体系，营造绿色消费的良好市场环境。

京东集团副总裁、京东零售集团大商超全渠道事业群总裁刘利振表示，在黑龙江五常，京东超市建立起大米溯源防伪体系，提供产销全链路解决方案；在贵州修文，京东超市建立地标供应链生态，助力修文猕猴桃销售额翻了近10倍，在京东乡村振兴“奔富计划”下，打造了一批绿色产业带发展样板；今后，京东超市将继续推动高质量农产品流通与绿色消费升级发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)