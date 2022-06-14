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国铁集团：持续加大电煤、化肥用煤运输保障力度

2022年06月14日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，近日，国铁集团持续加大电煤、化肥用煤运输保障力度，加强煤炭和电煤运输组织，对重点地区电厂实施精准保供。

据国铁集团相关负责人介绍，各铁路局将电煤、化肥用煤列为重点保供对象，加强与地方政府和管内重点企业的沟通对接，及时掌握重点运输需求，积极调配运力，做到应装尽装，精准保供。对已签订产运需三方中长期合同的化肥企业用煤，要求与电煤同等优先安排。5月份，国家铁路煤炭日均装车79423车，同比增加5227车，其中电煤装车50149车，同比增加2959车。

此外，国铁集团开辟绿色通道，制订针对性运输方案，进一步加大对化肥、粮食等涉农物资的运输保障力度。5月份，国家铁路化肥日均装车2610车，同比增加592车；粮食日均装车5055车，同比增加989车。相关铁路局统筹做好疫情防控和口岸畅通工作，着力加强进口化肥接运组织，配足装卸劳力和机具，提高口岸的化肥卸车和换装能力，做到敞开接运、快速转运。

在保障关系国计民生重点物资运输的同时，国铁集团全力加强防疫物资和生活物资运输组织，今年前5个月，铁路部门累计装运防疫物资6133批、171926吨。

(责编：王连香、吕骞)

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