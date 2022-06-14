人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

油价年内第十次上涨 部分地区95号汽油步入“10元时代”

2022年06月14日16:56 | 来源：人民网
小字号

制图：申佳平

人民网北京6月14日电 （记者申佳平）今日24时国内油价将迎来年内第十次上涨，国内多地95号汽油将进入“10元时代”。

国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月14日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高390元和375元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.31元；95号汽油每升上调0.32元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花15.5元。

今年以来，国内成品油零售限价已经历十个调价窗口，呈现出“九涨一跌”，涨跌相抵后，国内汽、柴油价格累计每吨分别提高2330元和2245元。中宇资讯成品油分析师闫红红表示，此轮涨价后，国内92号汽油将“全面”进入“9元时代”，部分地区如广东、广西、四川等本轮调整前95号汽油已超过9.7元/升的地区，预计在经过今日调价窗口后进入“10元时代”。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

图片来源：国家发展改革委官网


(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
油价年内第十次上涨 部分地区95号汽油步入“10元时代”
　　制图：申佳平 人民网北京6月14日电 （记者申佳平）今日24时国内油价将迎来年内第十次上涨，国内多地95号汽油将进入“10元时代”。 国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月14日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高390元和375元。…
2022年一季度末我国金融业机构总资产396.39万亿元 同比增长8.7%
　　人民银行官网截图。 人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年一季度末，我国金融业机构总资产为396.39万亿元，同比增长8.7%，其中，银行业机构总资产为357.9万亿元，同比增长8.6%；证券业机构总资产为12.81万亿元，同比增长18.8%；保险业机构总资产为25.67万亿元，同比增长5.8%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部