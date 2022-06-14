制图：申佳平

人民网北京6月14日电 （记者申佳平）今日24时国内油价将迎来年内第十次上涨，国内多地95号汽油将进入“10元时代”。

国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月14日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高390元和375元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.31元；95号汽油每升上调0.32元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花15.5元。

今年以来，国内成品油零售限价已经历十个调价窗口，呈现出“九涨一跌”，涨跌相抵后，国内汽、柴油价格累计每吨分别提高2330元和2245元。中宇资讯成品油分析师闫红红表示，此轮涨价后，国内92号汽油将“全面”进入“9元时代”，部分地区如广东、广西、四川等本轮调整前95号汽油已超过9.7元/升的地区，预计在经过今日调价窗口后进入“10元时代”。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

图片来源：国家发展改革委官网

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