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2022年一季度末我国金融业机构总资产396.39万亿元 同比增长8.7%

2022年06月14日16:24 | 来源：人民网
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人民银行官网截图。

人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年一季度末，我国金融业机构总资产为396.39万亿元，同比增长8.7%，其中，银行业机构总资产为357.9万亿元，同比增长8.6%；证券业机构总资产为12.81万亿元，同比增长18.8%；保险业机构总资产为25.67万亿元，同比增长5.8%。

金融业机构负债为360.27万亿元，同比增长8.6%，其中，银行业机构负债为327.66万亿元，同比增长8.5%；证券业机构负债为9.77万亿元，同比增长20.9%；保险业机构负债为22.85万亿元，同比增长6.1%。

此前的数据显示，2021年末，我国金融业机构总资产为381.95万亿元，同比增长8.1%；金融业机构负债为346.58万亿元，同比增长7.9%。

(责编：罗知之、吕骞)

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