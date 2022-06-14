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证监会辟谣“外资投行高管限薪”：充分尊重机构经营决策自主权

2022年06月14日16:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，有媒体报道中国证监会今年在上海和北京召开会议，要求外资投行报告高管薪酬细节，并提出不要给高管过高薪酬。对此，证监会回应，上述报道为不实消息，证监会及相关证监局、行业协会未召开过上述会议。证监会依法依规统一监管，充分尊重机构经营决策自主权。

证监会指出，薪酬制度是公司治理的重要内容，构建科学合理的薪酬制度是保持行业核心竞争力的基础，也是保持行业稳健可持续发展的基础。全球监管部门对薪酬激励相关制度近年来比较关注，目的是为了防范过度投机、过度激励引发的金融风险。

为指导行业机构建立稳健的薪酬制度、健全薪酬激励约束机制，近期，监管部门会同行业协会，在充分听取行业意见建议的基础上，由证券业协会、基金业协会分别发布了薪酬管理指引。证监会强调，该指引并无设置薪酬限额，也不涉及薪酬总额和具体操作办法。核心制度包括：强化长效激励约束机制，落实薪酬递延支付安排；明确不得通过包干、人员挂靠等方式开展业务，不将从业人员的薪酬收入与其承做或承揽的项目收入直接挂钩；建立完善经营管理层和基金经理等核心员工奖金跟投机制，实施违规责任人员奖金追索扣回制度；支持证券基金行业探索实施多样化长效激励约束机制，弱化规模排名、短期业绩、收入利润等指标的考核比重。

(责编：王震、吕骞)

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