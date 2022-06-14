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商务部：前5月全国吸收外资5642亿元人民币 同比增长17.3%

2022年06月14日15:57 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，我国2022年1至5月，全国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%，折合877.7亿美元，同比增长22.6%。

从行业看，服务业实际使用外资金额4233亿元人民币，同比增长10.8%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长52.8%、27.1%、21.4%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长16.1%、35.6%和17.9%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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