人民网北京6月14日电 （记者申佳平）6月14日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上透露，将尽快明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策，目前正在会同有关部门进行研究。

辛国斌表示，党的十八大以来，我国深入推进实施新能源汽车国家战略，强化顶层设计和创新驱动，产业发展从小到大、从弱到强，成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。

从产销规模看，新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆，大幅攀升到今年5月底的1108万辆。自2015年起，产销量连续7年位居世界第一。从技术水平角度看，行业企业掌握了基于正向开发的底层控制技术，动力电池单体能量密度相比2012年提高了1.3倍，价格下降了80%。从企业品牌情况看，2021年全球十大新能源汽车畅销车型中，中国品牌占据六款。动力电池出货量前十的企业当中，我国企业占有六席。从配套环境看，截至去年底，我们累计建成充电桩261.7万个，换电站1298座，形成了全球最大的充换电网络。

他同时指出，回顾这十年的发展，我国充分发挥中国特色社会主义制度优势，有效调动了各方面的积极性，解决了一系列制约产业发展的重大问题，营造了统一、开放、竞争、有序的市场环境。概括起来，主要有四个方面。

第一，战略引领，协同推进。2012年以来，我国立足新能源汽车产业起步期、发展期的实际，先后出台了两个中长期的发展规划，来引领产业发展方向。第一个规划期是2012年到2020年，第二个规划期是2021年到2035年。国务院建立了由工信部牵头，20个部门参加的部际联席会议制度，来共同研究推动产业发展。

第二，完善政策，培育市场。国家、地方先后推出了600多项扶持新能源汽车产业发展的政策，这些政策涵盖技术创新、推广应用、安全监管等多个方面。比如新能源汽车购置补贴，不限行、不限购，使用专用号牌，这些措施都有力促进了新能源汽车市场的快速形成。

第三，企业主体，创新突破。我们实施新能源汽车产业技术创新工程，组建了动力电池和智能网联汽车国家制造业创新中心，其中动力电池创新中心是我们的第一个国家级制造业创新中心，支持上下游企业不断地加大研发投入，创新商业模式，形成产业发展强大的内生动力。

第四，开放合作，规范发展。有序推进汽车产业对外开放，搭建多双边交流合作平台，比如中欧、中日、中英交流合作平台。一批外商独资或合资企业落地国内生产运营，同时建立健全新能源汽车投资审批和生产准入管理制度，来引导和规范产业有序发展。

“我们也清醒地认识到，我国新能源汽车产业在部分关键技术、支撑保障能力等方面还存在一些短板和不足，下一步将尽快研究予以解决。”辛国斌举例称，比如要尽快明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策。同时，还将优化“双积分”管理办法，加大新体系电池、车用操作系统等的攻关突破，启动公共领域车辆全面电动化城市试点，并持续完善标准体系，加强安全监管。

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