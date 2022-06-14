人民网北京6月14日电 （记者王仁宏）据水利部消息，受降雨影响，珠江流域北江广东石角站6月14日11时30分流量涨至12000立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“北江2022年第1号洪水”。14日12时，西江干流广西梧州站水位涨至21.61米，超过警戒水位3.11米，相应流量37300立方米每秒。鉴于西江、北江汛情形势，经综合分析研判，依据水利部《全国流域性洪水划分规定（试行）》，珠江流域发生流域性较大洪水。

水利部6月13日22时已将洪水防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级，目前2个工作组正在广东、广西防汛一线指导地方做好洪水防御工作。

(责编：王仁宏、吕骞)