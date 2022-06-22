人民网北京6月22日电 （王绍绍）6月24日至25日，第六届世界智能大会即将召开，大会采取云端的方式，以“智能新时代：数字赋能 智赢未来”为主题。

据公布的大会日程显示，世界智能大会有近百场精彩活动，包括举办云开幕式和高峰会、云智能科技展、云赛事、云智能体验等。“云”上相见的系列打破了时间、空间、地域限制，以更宽更广的交流平台，向全球传递权威声音，让更多人见证世界智能大会的精彩瞬间。

据了解，2017年6月29日，天津市成功举办首届世界智能大会。2020年，在疫情防控常态化形势下，该市又率先以“线上”形式举办了第四届世界智能大会，开创了云办会先河。2021年，率先采用“线上+线下”相结合的方式举办了第五届世界智能大会。盘点连续五届世界智能大会，主要有以下几大特点：

首创了“会展赛+智能体验”四位一体模式。2017年首届世界智能大会，提出了将世界智能大会打造成为“会展赛+智能体验”四位一体国际化交流平台，为参会者提供多维度、全场景的高端学术交流、展览展示、开放创新、深化合作和产业促进的平台。

体现了国家战略在天津的深入实践。大会围绕落实国家新一代人工智能发展战略，提出了发展智能科技产业的重要举措。在第二届大会期间，设立了百亿智能制造专项资金和千亿新一代人工智能科技产业基金。

搭建了专业前瞻的学术交流平台。五届大会共举办11场主论坛、130场平行论坛，来自国内外包括诺贝尔奖、图灵奖、中外院士、大学校长等198位知名专家学者，围绕智能科技产业的进展、赋能、生态、伦理等主题，进行高端交流，激荡思想。

创新了企业家唱主角的办会思路。目前已汇聚了国内外超万名中外企业家，主论坛演讲嘉宾132人，其中企业家占74%，包括雷军、李彦宏、马云、马化腾、柳传志、周鸿祎、刘庆峰、刘强东、张瑞敏、李东生、杨元庆、董明珠等知名企业家在大会主论坛发表演讲。阿里、腾讯、百度、华为、360、联想、海尔、特斯联、曙光、海康威视、科大讯飞、中国银行、中国联通等25家企业成为大会战略合作伙伴，并通过举办行业论坛，深入参与大会。举办双边会谈活动，通过政企、企企一对一的方式沟通交流，让企业有获得感、参与感，受到外界广泛赞誉。

实现了以会兴业、以业引才的集聚效应。五届大会共签署563项合作协议，协议投资额达到4589亿元。其中，与国家部委、高校签署部市、院市等合作协议7项，与百度、阿里、腾讯、华为及中国电子、中电科、中车等行业龙头企业签署战略协议17项。紫光云、360、TCL、联想、麒麟等企业总部落户天津，央企二级总部通用机床成功落地，阿里巴巴天津中心、华为鲲鹏生态、腾讯全国最大IDC数据中心、科大讯飞北方声谷、中电科新材料、海康威视、新松机器人等一批标志性项目已投资落地。360周鸿祎、科大讯飞刘庆峰等企业家曾表示：参加首届大会时还只是天津的客人，现在已经落地天津，成了本土企业和主人。

据悉，世界智能大会由天津市人民政府与国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会共同主办，其办会宗旨是“高起点、入主流、国际化、有特色”，至今已连续举办五届。

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