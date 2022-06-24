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铁路部门：提前做好客车车辆解封方案 储备充足运力备战暑运

2022年06月24日11:04 | 来源：人民网
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人民网北京6月24日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，6月中上旬，全国铁路日均发送旅客523.6万人次，环比增长77.1%。铁路部门将提前做好客车车辆解封方案，储备充足运力供给备战暑运；拓展省内中短途市场，重点安排好中心城市周边城际列车开行组织。客流恢复较好的广州、成都等南方局以及南广、广深、成渝、福厦等重点区段实施运力倾斜，合理调配运力资源。

据介绍，6月以来，国铁集团聚焦“四保”目标任务，统筹做好疫情防控和客运补欠工作，最大限度减少疫情对铁路运输生产经营的影响，积极服务人民群众美好出行。

日前，国铁集团客运部下发通知，提出推动客运恢复上量、增运补欠的一系列措施，要求各铁路局集团公司抓好周末、节假日和暑期等客流饱满时段组织，突出增运补欠的重点区域、重点局集团公司、重点区段，进一步提升需求的响应能力，做好售票组织策略安排，紧盯市场加速客流培育，持续提升客运服务质量，做好站车疫情防控工作。

国铁集团要求，各铁路局要充分发挥客运大数据作用，动态全方位追踪客运需求。根据疫情防控政策变化以及旅游等重点行业的恢复情况，铁路部门做好旅游列车恢复开行准备，及时跟进各地产业政策，助力复工复产；针对当前高校陆续放假的实际，及时掌握学生离校返乡需求，学生客流集中时期适需增加运力。

此外，铁路部门还将做好重点服务和适老服务，保障老年人及脱网人群线下服务，深入开展特殊重点旅客电话和网络预约服务，在提高站车基础服务质量的同时有序推广实施创新服务举措，着力提升旅客出行体验。

(责编：王连香、高雷)

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