人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

汽车市场再迎政策利好 专家：消费市场将持续复苏

人民网记者 王连香
2022年06月24日10:03 | 来源：人民网
小字号

活跃二手车市场、支持新能源汽车消费、完善汽车平行进口政策……国内汽车市场再迎政策重大利好。6月22日召开的国务院常务会议关注汽车消费领域，从多方面部署系列政策举措，政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

“随着二手车流通范围的扩大，对消费者来说，可选择的车源更多，价格也会降低。”中国汽车流通协会会长沈进军对人民网表示，本次新政突破性地提出要全面取消二手车限迁政策，在全国范围取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制，这将带动二手车市场的整体发展。

数据显示，今年5月国内共交易二手车118.4万辆，环比增长7.98%，月度同比下降18.72%。沈进军认为，虽然2022年二手车交易量开局不利，但是全年仍有望实现超过10%的增长。

“对于经销商来说，二手车回归商品属性有利于企业规模化发展采购融资和库存融资等，二手车经销的销售收入可计入企业会计报表，真正往规模化证券化的轨道发展。”沈进军表示，目前我国二手车采取产权登记变更模式，按照固定资产模式进行买进卖出，手续登记复杂。此次政策颁布后将极大简化登记手续，打通二手车交易的堵点。

在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，全面取消二手车限迁将促进二手车的流动性，加速二手车置换新车的过程，利好汽车市场整体发展。

沈进军指出，随着经销商规模化发展，更多品牌方将推出经过认证的二手车，对消费者来说，将有机会选择更有品质保障的车辆。

此外，支持新能源汽车消费也是此次国务院常务会议的一大重点。

据乘用车市场信息联席会数据显示，今年1至5月国内新能源乘用车批发销量189.2万辆，同比增长117.4%，零售销量171.2万辆，同比增长119.5%。

“未来，我国新能源车应该仍有良好的发展空间，车购税优惠政策的逐步退出实际上也是促进消费的过程。建议有关部门研究新能源车免征购置税政策的延续和有序退出，把征收购置税变成拉动新能源车消费的工具。”崔东树说。

针对会议提出的完善平行进口政策，崔东树表示，这将有助于尽快解决汽车平行进口发展面临的关键问题，也有助于全面扩大试点成效。

沈进军表示，我国汽车产业具有体量大、产业链长、消费占比高等特点。一系列稳增长、促销费政策的出台将拉动新车消费，促进汽车产业全链条发展，推动我国汽车市场加快实现高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
汽车市场再迎政策利好 专家：消费市场将持续复苏
　　活跃二手车市场、支持新能源汽车消费、完善汽车平行进口政策……国内汽车市场再迎政策重大利好。6月22日召开的国务院常务会议关注汽车消费领域，从多方面部署系列政策举措，政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。…
重大水利工程漳河控导治理工程正式获批立项
　　人民网北京6月24日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，水利部海河水利委员会（以下简称海委）漳河石梁、下交漳至观台河段控导治理工程（以下简称漳河控导治理工程）可行性研究报告获国家发展改革委批复，标志着作为国家“十四五”规划102项重大工程水利重点任务之一、海委直属又一重大水利工程正式立项。 漳河控导治理工程建设范围 来源：水利部海河水利委员会 漳河控导治理工程是继卫河干流治理、海河防潮闸除险加固工程立项开工后又一获得国家发展改革委批复立项的委属重大项目。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部