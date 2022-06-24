人民网记者 王连香

活跃二手车市场、支持新能源汽车消费、完善汽车平行进口政策……国内汽车市场再迎政策重大利好。6月22日召开的国务院常务会议关注汽车消费领域，从多方面部署系列政策举措，政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

“随着二手车流通范围的扩大，对消费者来说，可选择的车源更多，价格也会降低。”中国汽车流通协会会长沈进军对人民网表示，本次新政突破性地提出要全面取消二手车限迁政策，在全国范围取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制，这将带动二手车市场的整体发展。

数据显示，今年5月国内共交易二手车118.4万辆，环比增长7.98%，月度同比下降18.72%。沈进军认为，虽然2022年二手车交易量开局不利，但是全年仍有望实现超过10%的增长。

“对于经销商来说，二手车回归商品属性有利于企业规模化发展采购融资和库存融资等，二手车经销的销售收入可计入企业会计报表，真正往规模化证券化的轨道发展。”沈进军表示，目前我国二手车采取产权登记变更模式，按照固定资产模式进行买进卖出，手续登记复杂。此次政策颁布后将极大简化登记手续，打通二手车交易的堵点。

在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，全面取消二手车限迁将促进二手车的流动性，加速二手车置换新车的过程，利好汽车市场整体发展。

沈进军指出，随着经销商规模化发展，更多品牌方将推出经过认证的二手车，对消费者来说，将有机会选择更有品质保障的车辆。

此外，支持新能源汽车消费也是此次国务院常务会议的一大重点。

据乘用车市场信息联席会数据显示，今年1至5月国内新能源乘用车批发销量189.2万辆，同比增长117.4%，零售销量171.2万辆，同比增长119.5%。

“未来，我国新能源车应该仍有良好的发展空间，车购税优惠政策的逐步退出实际上也是促进消费的过程。建议有关部门研究新能源车免征购置税政策的延续和有序退出，把征收购置税变成拉动新能源车消费的工具。”崔东树说。

针对会议提出的完善平行进口政策，崔东树表示，这将有助于尽快解决汽车平行进口发展面临的关键问题，也有助于全面扩大试点成效。

沈进军表示，我国汽车产业具有体量大、产业链长、消费占比高等特点。一系列稳增长、促销费政策的出台将拉动新车消费，促进汽车产业全链条发展，推动我国汽车市场加快实现高质量发展。

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