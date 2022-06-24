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重大水利工程漳河控导治理工程正式获批立项

2022年06月24日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京6月24日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，水利部海河水利委员会（以下简称海委）漳河石梁、下交漳至观台河段控导治理工程（以下简称漳河控导治理工程）可行性研究报告获国家发展改革委批复，标志着作为国家“十四五”规划102项重大工程水利重点任务之一、海委直属又一重大水利工程正式立项。

漳河控导治理工程建设范围 来源：水利部海河水利委员会

漳河控导治理工程是继卫河干流治理、海河防潮闸除险加固工程立项开工后又一获得国家发展改革委批复立项的委属重大项目。工程实施将实现委属重大项目建设滚动接续的良性循环，对当前扩大内需、拉动经济增长、稳定宏观经济大盘具有积极作用。工程实施后，可显著提升漳河上游地区防洪减灾能力，有效维护水利工程设施安全运行和漳河上游水事秩序稳定。

下一步，海委将按照国家发展改革委批复文件要求，加快推进初步设计报批工作，严格落实建设项目相关责任制度，争取早日开工建设，尽早发挥工程效益，为稳住宏观经济大盘作出更大贡献。

(责编：王仁宏、高雷)

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