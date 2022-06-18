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《财米油盐》|“精致宅”OR“轻度假”，今年“6·18”你为什么花钱？

人民网记者 申佳平
2022年06月18日10:18 | 来源：人民网
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这个“6·18”你参与了吗？购物车里都放了些什么？今年，各地政府、购物平台纷纷出“新招”，线上线下联手促消费，不论是消费者、企业商家、还是快递平台，大家都忙得不可开交。

“购物车装着你的爱好，也装着你的生活。”消费数据，往往能反映大家不同的生活方式。今年“6·18” ，就反映出了几种特别的新趋势。

第一，“精致宅”。

“好好生活，取悦自己”，正在成为不少年轻人的生活态度。通过解锁更多居家好物，大家解放双手、“宅”出品质。今年，从扫地机、洗地机，到空气炸锅、咖啡机、投影仪，各类更新、更潮、更智能的家电产品销量猛增。“当红炸子鸡”空气炸锅在多家平台的成交额都翻了三倍不止。在苏宁易购，很多消费者偏爱家电“以旧换新”“一站式采购”，深圳、南昌、太原三个城市的消费者套购率最高。

第二，“轻度假”。

“三五好友、好山好水、安营扎寨。”今年露营、垂钓和飞盘等户外休闲活动受到更多人的欢迎，“户外经济”“露营经济”火爆 “出圈”。数据显示，中国露营市场2022年市场规模将超过350亿元。今年“6·18”，多家购物平台上的露营装备都实现了两倍以上增长。在天猫，过去一年，共有300万95后在淘宝天猫入坑钓鱼装备，通过“抛竿解千愁”。

第三，“新国潮”。

如今，“潮”不再局限于西方文化和时尚大牌，而是一种文化自信、彰显热爱的真实态度。在京东，厨具、生鲜、家用电器等品类国货受到年轻人追捧；过去四年（2018-2021年）购买“国潮”商品的用户数增长超过90%，销量增长411%。其中，国货消费者数量占比增长最快的前五名城市分别为浙江丽水、黑龙江鸡西、江苏徐州、河南漯河和福建泉州。

北京工商大学法学院教授、中消协专家委员会委员吕来明告诉人民网《财米油盐》，由于受到疫情的影响，今年1-4月份社会消费品零售总额下降0.2%。但是随着疫情防控工作取得成效，消费逐渐恢复。在“6·18”期间，包括服务性消费、家庭用品、智能化产品等消费都将持续增长

吕来明强调，“6·18”期间，应该加强消费者权益保护的协同共治机制。从政府部门、消费者组织、企业、行业组织以及媒体等各方面，把消费者权益保护工作做好、做扎实。同时，要保障消费公平，特别是当未成年人、老年人的消费权益受到侵害时，及时有效地给予帮助维护。对于食品、药品等重点民生领域消费要严格执法，保护人民群众的生命健康安全。

“对于消费者来说，还应建立理性消费的观念，不要在消费上存在恐慌心理，而要保证持续性的、适度的、长远的消费，这样有利于维护消费信心，维护消费市场长远有序的发展。”吕来明说。

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)

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