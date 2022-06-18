人民网北京6月18日电 （记者夏晓伦）“没想到石景山交通支队办事效率这么高，我只是在交警队服务大厅办理业务，顺便和工作人员反应了问题，没过两天就把问题落实解决了。”居住在北京市石景山区东下庄路38号院的居民刘大爷满意地向记者表示。

东下庄路设置了大型车辆禁行警告牌和电子眼监控。受访者供图

记者从刘大爷处了解到，他所居住的小区和另一个小区之间有一条道路，当年设计时，是不允许大型车辆通行的，但因为前些年周边道路规划设计不完善，所以一些大型车辆一直穿行于两个小区之间的道路，并且多为渣土车、水泥搅拌车，尤其是夜间，走得更为频繁。

“鉴于当时的情况，我们这些居民虽然有些意见，但也没有太较真。去年以来，周边相继修缮开通了几条宽敞的公路，本可以避开居民区的大型车辆，仍然抄近路，从这条路穿行，噪音、粉尘污染较大，居民反映比较强烈。”刘大爷告诉记者。

让刘大爷惊喜的是，就在他向工作人员反应问题的当晚，石景山交通支队就派人到现场及周边查看并取证。又隔了一天，就设置了大型车辆禁行警告牌和电子眼监控。“现在的城市管理越来越精细了。”刘大爷感慨道。

近年来，全国许多城市的管理趋于精细化。在湖北武汉，针对城市精细化，武汉市要求落实标准、加大力度，更快更好推进各项工作任务；在辽宁大连，占道烧烤摊少了、违规广告牌拆了、违章临建清了，“灰头土脸”的工地也“美颜”了；在山东济宁，商户落实“门前三包”责任、街面卫生有所提升、非机动车有序停放、小区环境有效整治……

随着城市精细化管理水平的不断提高，优美舒适的生活环境、干净整洁的城市形象，让百姓有了更多的获得感。

有专家表示，城市管理应该像绣花一样精细，治理走线顺不顺、针脚密不密，决定了城市运行是否更有序、更安全、更干净。要花大力气进一步抓好城市管理，以更大力度提升城市精细化管理水平，不断满足人民群众对美好生活的新期待。

该专家也同时指出，城市精细化管理工作不是一蹴而就的事，不只是城市管理部门的事，更需要建立长效机制，需要全社会的大力支持和参与。

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