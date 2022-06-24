人民网记者 罗知之

“抢到了！我特意上了一个闹铃，终于抢到了满150减50的商超消费券”“今年‘618’我买了一款空气炸锅，通过参加电商平台‘满减’活动，再加上消费券优惠，便宜了近200元”……

2022年“618电商网购节”期间，我国部分地区遭遇疫情冲击，消费者消费意愿、消费场景和消费能力都受到影响。对此，各大电商平台通过“满减”活动、流量扶持、物流补贴、售后保障等举措，叠加各地政府发放的消费券，消费活力得到进一步激发。

“在疫情影响下，线上消费占比不断提升，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重快速上升。”商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣表示，为适应这个趋势，多地政府通过电商平台发放消费券，加大促消费力度。

业内人士指出，经济发展不仅需要丰富供给端，还需要在需求端通过开展消费节活动，发放消费券等方式刺激消费潜力、释放消费效应，激发经济活力。

伴随着各电商平台的参与，消费券的“乘数效应”不断迸发。

618期间，京东智能城市消费促进平台助力多地政府发放总金额近10亿元的消费券（含数字人民币消费券），撬动城市消费杠杆率平均近10倍，提振地方消费，促进消费新模式新场景持续涌现。

在消费补贴的促进下，消费潜力明显释放，618期间，苏宁易购门店客流同比提升超3倍，高端家电销售同比增长182%，一站式以旧换新订单同比增长172%。

截至6月21日20时，杭州第一期数字消费券核销518.33万张，核销金额5208.88万元，核销率达52.1%，消费劵直接带动的消费达8.84亿元。

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“从实际效果来看，消费券政策成效显著。”京东集团首席经济学家沈建光认为，利用数智化手段促进消费回暖，已成为应对新冠肺炎疫情影响、促进经济‘回血’的关键举措。随着消费降幅收窄，线上消费回暖，数智技术尤其是发放消费券在提振经济上可以实现多重效应。

国研新经济研究院创始院长、新经济智库（CiNE）首席研究员、湾区新经济研究院院长朱克力认为，电商平台发放消费券体现出平台经济为稳增长、惠民生、促发展带来的新价值，同时也能在此过程中提升中小企业数字化思维、加快产业数字化转型步伐。“同时，当政策工具与平台优势结合后，消费券的常态化可更好地赋能经济增长，为社会发展和民生改善起到积极作用。”

消费券作为一种“短期刺激”的手段，如何长期拉动消费？

西南财经大学经济学院经济系主任、教授韩文龙认为，消费券既有短期刺激效应，也具有长期拉动消费的效应，关键在于消费券政策设计时的出发点和经济目标。

“一些公益性、红利性、转移支付性的消费券一般具有短期刺激效应，一些激励性和补贴性的消费券则具有一定的长期拉动效应。例如支持教育、医疗和旅游等服务性消费的补贴政策，支持企业进行技术改造和绿色发展的激励政策等，持续时间相对较长，具有拉动消费的长期效应。”韩文龙说。

中国人民大学财政金融学院副教授李戎表示，从中长期来看，促进消费要努力提高居民收入水平，消费意愿能否最终转化为购买力，还是要看消费者的钱包鼓不鼓。“建设统一大市场、降低直接税、完善社会保障制度等方面的政策和改革，都有助于经济的提升和收入的增加。”

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