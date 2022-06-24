人民网北京6月24日电 （记者赵竹青）国家知识产权局公共服务司司长王培章在6月23日的例行新闻发布会上介绍，国家知识产权局持续优化专利商标电子申请系统，截至5月底，商标、专利网上申请率分别达到99.45%和99.43%。

王培章介绍，一年来，国家知识产权局聚焦公众需求，在知识产权公共服务领域，持续深化“放管服”改革举措，激发市场主体创新活力。

一是精准施策为企业创新发展疏堵解困。实现一般情形商标注册全流程周期压缩至7个月。商标异议、驳回复审平均审查审理周期分别压缩至11个月和5.5个月。全面推行专利代理机构执业许可审批、专利商标质押登记办理的告知承诺制，累计减少当事人提交材料约3万份。扩大行政裁定文书网上公开范围，实现专利复审无效、商标异议评审决定文书全增量公开。今年前5个月，累计公开专利复审无效决定1.6万件，商标文书21.7万件。近期还出台了相关政策，对符合条件的专利自动延长年费缴纳届满日，开通专利商标质押登记绿色通道，助力企业应对疫情冲击，保障市场主体平稳运营。

二是加快推进公共服务标准化、规范化、便利化。知识产权业务受理窗口“一窗通办”覆盖所有省会城市。沈阳、济南等多个专利代办处，设立地市级代办站。全国共设立地方商标受理窗口277个，有效打通知识产权公共服务“最后一公里”。持续优化专利商标电子申请系统，截至5月底，商标、专利网上申请率分别达到99.45%和99.43%。全面推行专利商标电子证书，进一步缩短权利人获证时间。公布《国家知识产权局公共服务事项清单（第一版）》，全国23个省（区、市）发布了省级公共服务事项清单，推动提升知识产权公共服务的质量和水平。

三是不断满足创新主体差异化多元化需求。印发《商标注册申请快速审查办法（试行）》，健全快速审查机制，截至5月底，共快速审查商标149件。更大范围开展知识产权远程审理、巡回审理，今年前5个月，累计开展专利远程审理2918次；共设立商标巡回评审庭5个，完成商标巡回评审41件。开展电商平台专利权评价报告共享试点，共享核验评价报告5万余份，处置权利备案争议和纠纷900余件。北京、浙江等地实现专利优先审查的全程网办，上海、福州等地开展企业变更与商标变更一窗受理试点，更好满足市场主体办事需求。

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