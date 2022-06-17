原标题：京东超市与超百家食品生鲜 快消头部企业签订稳供协议

6月16日，京东超市与食品生鲜、快消行业的111家头部企业签署《确保供应链稳定长期战略合作协议》（简称稳供协议）。参与签署协议的企业把京东作为主销渠道和供应链合作伙伴，在双方已有的长期供货、供应链合作的基础上，强化技术、数据及供应链协同，进一步深化合作。面对疫情、地震等特殊情况，当广大消费者对民生商品有突发需求时，双方将尽力保障货品优先入仓，确保京东库存充足，从而实现民生物资供应充足、稳定、及时、平价。

与京东超市签署稳供协议的企业涉及休闲食品水饮、粮油调味干货、生鲜、母婴、个护、家清、玩具、宠物共8个细分品类，涵盖主要生活必需品行业，包括了这些行业的大部分头部企业。

今年下半年，京东将给予广大品牌商和合作伙伴更多流量倾斜，推出更多品牌扶持举措，助力企业快速恢复经营，缓解上半年因疲软的消费市场带来的经营压力，帮助企业实现规模和利润的双增长。预计今年下半年，签署稳供协议的企业在京东超市的销售平均增速可达到今年上半年的150%。

自2020年疫情以来，面对武汉、石家庄、西安、广州、长春等地的突发疫情，在京东集团统一部署下，与京东物流紧密协同，京东超市联动食品、生鲜、快消行业的广大品牌商和合作伙伴一起提升备货量，随时保障出现疫情的区域民生商品供应充足、价格平稳、配送及时。据不完全统计，在支援上海、北京等地抗疫保供期间，京东累计投入及商家减免费用20亿元。

仅在今年突发疫情的上海，京东超市就紧急调集奶粉、纸尿裤超12万件，保障上海13个区域母婴物资供应。4月中旬，京东超市联合京东物流专门在上海新建了“保供临时专仓”和“母婴临时专仓”，仅通过临时专仓运送米面粮油、药品、母婴用品等超15万吨物资。

在北京，自今年4月出现疫情反弹以来，京东超市将重点民生商品的备货量提升到平日的3倍-5倍，部分品类可满足广大北京市民3个月以上的平价购买需求。

京东七鲜在北京的30家门店员工则全部坚守保供一线，连续30天力保周边社区，尤其是封控区、管控区市民民生必需品供应不断顿。

京东旗下的另外一个线下连锁超市——华冠超市在疫情伊始紧急集结2000名员工组成保供突击队，全力保障北京房山区受疫情影响的80万群众的民生物资供应。

京东超市作为生鲜食品、快消企业高增长、能盈利、确定性的全渠道商超首选。今年京东618期间，来自全球146家食品生鲜、快消行业头部企业高管专程为京东打call。无论是全球500强企业的中国区总裁，还是行业龙头企业的掌舵者都与京东集团副总裁、京东零售大商超全渠道事业群总裁刘利振，京东集团副总裁、京东零售大商超全渠道事业群食品生鲜事业部总裁叶威，京东集团副总裁、京东零售大商超全渠道事业群非食品事业部总裁任涛，共同为京东618录制视频，表达“我和京东在一起“。

此外，在京东618期间，京东超市联合京东超级品牌联盟、京东营销云重磅推出GSKA RISE增长计划，并与百威、联合利华、蒙牛三大品牌达成战略合作，通过R-Research(数据研判)、I-Innovation（创新策略）、S-Solution（解决方案）、E-Enabling(长效赋能)，全方位提升营销驱动力，助力品牌实现品效合一创新增长。GSKA RISE增长计划的发布，也为驱动品牌增长提供了一条数智化的创新路径。

(责编：曹淼、李源)