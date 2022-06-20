杨曦 张代生 韩婷 杨晓娜 黄子婧 黄亚辉 赵明妍 商帆 曹立国

五谷者，万民之命，国之重宝。在中国，粮食是国家的“重宝”，是人民的“命”和“天”。

又是一年“三夏”时节，在两季作物的衔接期，农民们抢时收割，颗粒归仓，不误农时抓好夏种夏管……他们一边洒下辛勤的汗水，一边收获丰收的喜悦，心里还寄托着播种后的期待。

今年夏天，为了更好地稳住国家粮食安全的“压舱石”，各地继续加大农业科技投入、提升农业服务水平，粮食生产茬茬压紧、环环紧扣，为确保丰收打下坚实基础。

风吹麦浪遍地黄 颗粒归仓丰收忙

“今年小麦长势比往年来说要好很多，去年平均亩产大约在1080斤左右，今年应该不会低于1200斤。”在山东省肥城市金丰粮食合作社种植基地，村民利用大型农业机械收割小麦，全力加快夏收进度。

该合作社理事长荆海军向记者介绍，针对当地小麦播种普遍较晚、苗情偏弱问题，肥城市农业农村局在实施落实“科技壮苗”专项行动的同时，对部分土地实施了减垄增地，每亩增加10%种植面积后，产量增加了近百斤。

在新疆新和县塔木托格拉克乡乔拉克吐尔村的60余亩麦田里，机械隆隆作响。随着收割机的前行，金黄的麦穗进入储麦仓，金灿灿的麦粒扑簌簌流进装粮车。据介绍，一台收割机日均收割350亩，每亩麦田收成500-550公斤左右，收粮车一次约运25吨。

新和县农业农村局农业技术推广中心高级工程师艾尼瓦尔·阿不力孜说：“我们在小麦收割前，做好了机械作业培训和农机具检修工作。同时，还组织‘三夏’服务团队，使冬小麦收割工作保质保量地进行，计划将于7月1日前全部收割完完毕。”

6月11日，阜城县码头镇戈家坟村的麦田里，大型联合收割机“组团”作业。苗凤强摄

“今年种了有15亩地的麦子，看今年的收成，1300-1400斤没问题。又是一个丰收年啊！”面对丰收的喜悦，农民笑得合不拢嘴。河北省阜城县戈家坟村民王清月手捧着新收获的小麦，高兴地说。

为扎实做好“三夏”工作，该县农业农村局充分发挥现代农业机械在夏收中的主力军作用，协调7个农机合作社组成10个“三夏”应急作业服务队，保障全县夏粮收割。

麦浪翻滚，满目金黄。在全国各地的金色麦田中，一粒粒金黄色的麦粒从收割机内喷涌而出，一派喜人的丰收场景。

忙完夏收忙夏种 “技术”“管理”来帮忙

走进广西北海市合浦县山口镇，一片片青绿的玉米地里，挺拔的玉米株已高过人头，挂满果实。“今年玉米的长势好，亩产可达2000斤左右。”种植户叶维辉笑着将采摘下来的玉米一个接一个的装入麻袋，越干越起劲。

种子有了着落，夏种就有基础。截至6月15日，合浦县已备优质稻种子44.7万公斤，到户25.45万公斤；已备杂交玉米种子35.8万公斤，到户23.6万公斤。

广西北海市玉米迎来丰收季，村民们忙中带乐。受访者供图

“收完这批就准备今年的第二次播种了，现在种粮政府还有相应的补贴，帮助减轻压力。”叶维辉对种植第二批玉米同样充满信心。据统计，广西省早稻播种面积达1245.99万亩，超额完成计划任务，为夏季农业生产顺利推进打下坚实基础。

6月14日，河北省小麦机收暨大豆玉米带状复合种植田间日活动在南和区召开。活动现场，12台收割机、3台小麦秸秆打捆机、3台播种机正在有序忙碌着，大豆玉米带状复合种植播种机正在实施精准播种。

据了解，大豆玉米带状复合种植技术，就是根据大豆和玉米的生长特性，采用大豆带与玉米带间作套种，利用植物边行效应，增加玉米种植密度，实现作物协同共生、一季双收。

种子落地，“管”字上马。山东省东营市农业部门组织专家和农技人员深入田间地头，查墒情、查苗情，制定田管技术方案，上足各项田管措施，努力实现苗齐、苗全、苗壮，同时抓好防灾减灾，为秋粮丰收打好基础。

让“好种子”结出“好果子”，农业才更有盼头，粮农才更有奔头。数据显示，我国农作物耕种收综合机械化率超过72%，农业科技进步贡献率超过61%，科技创新为农业发展奠定了坚实基础。

“智慧”种地效率高 增产增收有保障

在河南新野樊集乡一望无际的田野里，几台大葱移栽机不停的轰鸣，起垄、运苗、移栽、滴灌一气呵成，田间充满了欢声笑语、一片生机勃勃的生产景象。

据当地大葱种植户张龙介绍，每年麦收后，新野就进入了大葱种植旺季，几万亩大葱生产热火朝天，由于大葱种植效益好，农民的种植积极性高。

种植效益好得益于新技术的推广运用。国家大宗蔬菜产业技术体系郑州试验站站长田朝辉及团队成员研究并推广了大葱高密度高效栽培技术，改变种植的行距和株距，使得每亩产量由2万多株增加到3.5万株，产量提高30％。

“现在种植，只要手里一部智能手机，眼前就出现一幅‘田管图’，我无论出门或在家里，打开智农APP，就能看到整个农田的情况，小麦长势一目了然。”河北武强县的种植大户张巧英谈及今年的收成，心里乐开了花。

“三夏”期间，该县依托智农现代农业管理平台，为农户提供精准气象、农事提醒、遥杆服务、病害虫识别与预警，实现农技服务线上线下有机结合，让农户种地省心又放心。

重庆铜梁花椒成熟，村民辛苦劳作。受访者供图

微风拂过，椒香扑鼻。在重庆市铜梁区虎峰镇、高楼镇的多个花椒种植基地里，饱满的青花椒挂满枝头。剪枝、分类、装筐、过称……采摘现场一片忙碌的丰收景象。

在农业科技人员指导下，这些花椒经过规范化栽培、科学管理，预计每亩干花椒能收获200斤。铜梁区农业农村委相关负责人介绍，各镇街引进花椒种植大户、成立花椒专业合作社超过百个，通过完善利益联结机制，促进群众致富增收。

(责编：杨曦、吕骞)