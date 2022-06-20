人民网记者 赵竹青 王震

当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国经济发展仍面临严峻挑战。5月25日，国务院召开全国稳住经济大盘会议，要求把稳增长放在更突出位置。5月31日，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出财政、金融、稳链、促需求、保能源安全和基本民生六方面政策措施，努力使下半年发展有好的基础，保持经济运行在合理区间。

5月以来，地方版“一揽子稳经济政策措施”密集推出，北京“稳经济45条”、上海“重振经济50条”、吉林“稳经济43条”、福建“稳经济48条”、浙江“稳经济38条”，广东更是提出131条具体举措……

记者梳理发现，这些政策在大方向上与国务院政策措施保持一致，在具体推进政策落实落细过程中又有自己的增量措施，因地制宜、各有侧重，超常规、大力度、高密度的政策举措，正在为稳住经济大盘形成合力。

作为受此轮疫情影响最大的地区，5月29日，上海推出八个方面50条措施加快经济恢复，让城市重拾“烟火气”。其中一个重要措施是通过“缓免减退补”全力助企纾困，包括允许特困行业缓缴“五险一金”和税款、扩大房屋租金减免范围、发放援企稳岗补贴等；另一个重要措施则是推动复工复产复商复市，包括取消企业复工复产复市白名单制、建立长三角产业链供应链互保机制等。

6月1日，广东推出“稳经济131条”，近1.5万字的实施方案中，共计出现了56个“快”字，同时强调“需要出台配套实施细则的，原则上应于今年6月上旬前全部完成。“实施方案提出了鼓励平台企业境外上市、购买新能源车补贴8000元、支持恢复国际航班等很多可操作性很强的“硬举措”，在推进政策落实落细、尽早见效方面下足功夫。

立足于科技创新、数字经济等优势，北京的稳经济实施方案提出充分发挥优势企业带动作用，不断提升高精尖产业发展能级等。其中多次提到“创新”二字，12条举措与科创相关。

“稳住汽车消费对全省稳增长是关键中的关键。”吉林省商务厅一级巡视员孟庆宇表示，2021年汽车消费占吉林省限上社会消费品零售总额比重达34%。为提振汽车消费，吉林省推出了财政资金直接补贴购车者等促消费政策。

从国家层面到地方政府，在稳经济的关键时刻迎难而上，也显示出政府还储备有充足的政策空间和政策工具，有信心稳住经济。

“各地稳经济政策体现出有不同的特点，这也是本轮的这些政策最大的亮点。政策能否落实到位、显出实效，关键是要把握好政策的适配性、时效性和支持力度。”中国人民大学高礼研究院副教授王鹏认为，在推动政策落地实施过程中，职能部门应该做好三件事：第一是做好宏观和微观经济数据面的检测，了解各行业总体的经济发展情况；第二是跟一线商户、企业实时联动，及时了解和改善政策执行当中的问题；第三是政策要保证一定的弹性和呼应性，要及时进行动态调整。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平认为，地方政府在稳经济大盘中发挥着重要作用，是稳定预期、应对经济下行压力、应对复杂局面的关键。政策落实到位的关键，要在认真执行中央政策的基础上，围绕本地稳经济大盘谋划地方增量政策，确保出实招、早出招，在落实层面形成政策合力。

6月15日，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办发布会上表示，面对困难的局面，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极稳定宏观经济大盘，加大物流保通保畅力度，强化助企纾困，推动企业复工复产，经济运行实现由受到疫情冲击因素出现下滑到逐步恢复的转变。

“6月份，随着一揽子稳增长政策措施的落地见效，经济运行有望进一步改善。”付凌晖说。

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