人民网北京6月20日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日各地发展改革部门会同市场监管等部门组成调查组，全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。目前已查实一些企业煤炭销售价格超出合理区间。

据了解，调查组以重点燃煤电厂5月份电煤采购情况为切入点，全面调阅电煤采购合同，查阅相应煤炭生产流通企业的合同和发票，并对煤炭、电力企业的交易凭证进行交叉比对，形成调查结论。从反馈的部分调查结果看，已查实一些企业煤炭销售价格超出合理区间。如江苏省某贸易流通企业5月份销售产自陕西的煤炭，有3笔中长期交易价格超出合理区间。考虑到超出金额较小，当地发展改革部门已对该企业进行了约谈，要求其立即退还多收煤款，并将煤炭销售价格调整至合理区间内。该企业已承诺，将严格执行有关煤炭价格政策，退还多收煤款，切实规范经营行为。

国家发展改革委介绍，目前，各地拉网式调查还在进行中。下一步将会同相关方面持续抓好煤炭价格政策落地见效，对价格超出合理区间的，切实做到发现一起，约谈一起，查处一起。对发现主观恶意大幅度提高价格超出合理区间的，将立即予以通报，并作为涉嫌哄抬价格线索移送有关部门依法惩处。

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