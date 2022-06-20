人民网北京6月20日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，上半年工业和信息化经济形势专家座谈会召开。专家们一致认为，今年以来，各地区各部门在增加政策供给、推动复工达产、加强要素保障等方面采取了一系列举措，取得了积极成效，工业经济在经历了4月份触底之后，5月份工业增幅实现由负转正，呈现恢复性增长。

专家们指出，总的看，工业经济的增长、恢复都先于整体经济，要稳住宏观经济大盘，工业要担负起更重要的责任。当前工业经济稳定恢复的基础尚不牢固，保持平稳运行需要付出更大努力。

一要进一步认识当前经济形势的严峻性。

二要更多关注需求侧问题，谨防形成需求收缩、供给冲击交互的负向循环。

三要防范制造业上下游利润分化过大导致的投资内生动力不足问题。

四要深入研判全球经济滞胀外溢性进一步加剧带来的风险，预先做好相关准备。

同时，专家们就深化供给侧结构性改革、拉动消费需求、加大技术改造投资、研究出台超常规稳增长政策举措、稳定市场预期等方面提出了一些具体的政策建议。

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