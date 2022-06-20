人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

专家谈上半年工业经济：4月份触底后呈现恢复性增长

2022年06月20日16:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月20日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，上半年工业和信息化经济形势专家座谈会召开。专家们一致认为，今年以来，各地区各部门在增加政策供给、推动复工达产、加强要素保障等方面采取了一系列举措，取得了积极成效，工业经济在经历了4月份触底之后，5月份工业增幅实现由负转正，呈现恢复性增长。

专家们指出，总的看，工业经济的增长、恢复都先于整体经济，要稳住宏观经济大盘，工业要担负起更重要的责任。当前工业经济稳定恢复的基础尚不牢固，保持平稳运行需要付出更大努力。

一要进一步认识当前经济形势的严峻性。

二要更多关注需求侧问题，谨防形成需求收缩、供给冲击交互的负向循环。

三要防范制造业上下游利润分化过大导致的投资内生动力不足问题。

要深入研判全球经济滞胀外溢性进一步加剧带来的风险，预先做好相关准备。

同时，专家们就深化供给侧结构性改革、拉动消费需求、加大技术改造投资、研究出台超常规稳增长政策举措、稳定市场预期等方面提出了一些具体的政策建议。

 

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
专家谈上半年工业经济：4月份触底后呈现恢复性增长
　　人民网北京6月20日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，上半年工业和信息化经济形势专家座谈会召开。专家们一致认为，今年以来，各地区各部门在增加政策供给、推动复工达产、加强要素保障等方面采取了一系列举措，取得了积极成效，工业经济在经历了4月份触底之后，5月份工业增幅实现由负转正，呈现恢复性增长。…
中国民航局对多个入境航班发出熔断指令
　　人民网北京6月20日电 （记者王连香）据中国民航局官网消息，6月17日、19日，民航局发出熔断指令，对南方航空公司CZ326航班（悉尼至广州）等11个航班实施熔断措施。 根据民航局通报，6月8日入境的南方航空公司CZ326航班（悉尼至广州）确诊新冠肺炎旅客5例，6月8日入境的东方航空公司MU562航班（悉尼至昆明）确诊新冠肺炎旅客5例，6月8日入境的埃及航空公司MS953航班（开罗至杭州）确诊新冠肺炎旅客5例，6月9日入境的中国国际航空公司CA934航班（巴黎至天津）确诊新冠肺炎旅客8例，6月10日入境的法国航空公司AF382航班（巴黎至天津）确诊新冠肺炎旅客5例，自6月27日起，分别暂停以上5个航班运行2班。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部