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中国民航局对多个入境航班发出熔断指令

2022年06月20日15:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者王连香）据中国民航局官网消息，6月17日、19日，民航局发出熔断指令，对南方航空公司CZ326航班（悉尼至广州）等11个航班实施熔断措施。

根据民航局通报，6月8日入境的南方航空公司CZ326航班（悉尼至广州）确诊新冠肺炎旅客5例，6月8日入境的东方航空公司MU562航班（悉尼至昆明）确诊新冠肺炎旅客5例，6月8日入境的埃及航空公司MS953航班（开罗至杭州）确诊新冠肺炎旅客5例，6月9日入境的中国国际航空公司CA934航班（巴黎至天津）确诊新冠肺炎旅客8例，6月10日入境的法国航空公司AF382航班（巴黎至天津）确诊新冠肺炎旅客5例，自6月27日起，分别暂停以上5个航班运行2班。

6月10日入境的意大利勒奥斯航空公司NO946航班（米兰至天津）确诊新冠肺炎旅客9例，自6月27日起，继续暂停该航班运行2班。

6月8日入境的土耳其航空公司TK72航班（伊斯坦布尔至广州）确诊新冠肺炎旅客7例，自7月4日起，继续暂停该航班运行2班。

6月10日入境的荷兰皇家航空公司KL831航班（阿姆斯特丹至杭州）确诊新冠肺炎旅客10例，自6月27日起，暂停KL831航班（周五入境）运行4班。

6月12日入境的首都航空公司JD430航班（里斯本至西安）确诊新冠肺炎旅客10例，自6月27日起，暂停该航班运行4班。

6月11日入境的阿联酋航空公司EK362航班（迪拜至广州）确诊新冠肺炎旅客12例，自7月4日起，继续暂停该航班运行4班。

6月12日入境的南方航空公司CZ328航班（洛杉矶至广州）确诊新冠肺炎旅客16例，自7月25日起，继续暂停CZ328航班（周日入境）运行4班。上述熔断的航班量不得用于其它航线。

民航局要求，上述10家航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

(责编：王连香、高雷)

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