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中国信通院：我国域名注册市场规模达3600余万个

2022年06月20日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者申佳平）近日，中国信息通信研究院发布的《互联网域名行业季报（2022年第一季度）》显示，在新冠肺炎疫情常态化背景下，全球和我国域名注册市场规模总体有所回升。截至2021年12月，全球和我国域名注册市场规模分别为3.56亿个和3600余万个，较上季度分别增长1.4%和6.3%。

图片来源：中国信息通信研究院官网

域名是互联网的关键基础资源，是数字时代的重要网络入口和人机交互标识，具有商业性、战略性、公共性等多重属性，也是促进互联网与经济社会各领域融合发展、推动我国由网络大国向网络强国迈进的基础支撑和重要引擎。

报告显示，我国用户访问的活跃域名数量达到5189.6万个，集中在“.COM”“.CN”和“.NET”顶级域。我国活跃域名近六成由中国电信提供访问接入，通过互联网服务提供商（ISP）和互联网数据中心（IDC）业务访问仍是主流，通过互联网资源协作服务业务、内容分发网络（CDN）业务访问的域名数量持续增长。

(责编：申佳平、高雷)

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