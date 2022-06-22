人民网北京6月22日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，汛期已至，为进一步做好城市轨道交通防汛防涝工作，确保城市轨道交通安全运行，交通运输部印发通知，部署切实做好城市轨道交通防汛防涝工作。

根据中国气象局预测，2022年汛期我国气候状况总体一般到偏差，区域性、阶段性的旱涝灾害明显，极端天气气候事件偏多。近期长江中下游沿江附近，贵州、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西等省份将出现强降雨天气，防汛防涝形势十分严峻。

通知要求，各地要深刻汲取城市轨道交通领域发生的淹水倒灌险性事件，尤其是河南郑州“7·20”特大暴雨灾害地铁5号线事件教训，立足防大汛、抗大险、救大灾，以高度的责任感、使命感、紧迫感，加强防汛防涝工作组织领导。各地城市轨道交通运营主管部门要进一步落实责任，将防汛防涝各项任务和责任细化到安全检查、隐患排查整治、应急准备、抢险救援等各个环节。

通知强调，要重点排查临江临湖和地势低洼车站、连接下沉式广场的车站出入口、下沉式车辆段场、出入段线、下穿区段、过渡段、长大区间、桥梁、涵洞、排水沟、停车场等重点区域，重点排查挡水排水设施设备及其运行状态、排水管道与周边市政管网的联通情况、既有线路与在建线路连接处的封堵情况、高架线路沿线边坡土质疏松和堆土滑坡等风险隐患。

此外，对排查出的隐患要建立治理工作台账，即查即改、逐一销号，实现闭环管理；对一时难以完成整改的，要落实安全度汛措施；对于治理难度大、影响范围广、危险程度高、涉及部门多、难以协调整治的重大隐患，城市轨道交通运营主管部门要及时报告城市人民政府协调解决。

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