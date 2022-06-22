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美国实施涉疆产品全面禁令 商务部回应：中方将采取必要行动

2022年06月22日08:20 | 来源：人民网
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人民网北京6月22日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，商务部新闻发言人21日表示，美东时间6月21日，美国海关和边境保护局依据美国会所谓涉疆法案，将中国新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的任何产品。美方以“人权”之名，行单边主义、保护主义、霸凌主义之实，严重破坏市场原则，违背世贸组织规则。美方做法是典型的经济胁迫行为，严重损害中美两国企业和消费者切身利益，不利于全球产业链供应链稳定，不利于全球通胀缓解，不利于世界经济复苏。中方对此坚决反对。

该发言人指出，事实上，中国法律明确禁止强迫劳动。新疆各族群众劳动就业完全自由平等，劳动权益依法得到有效保障，生活水平不断提高。2014年至2021年，新疆城镇居民可支配收入由2.3万元增至3.76万元人民币；农村居民可支配收入由约8700元增至1.56万元人民币。到2020年底，新疆超过306万农村贫困人口全部脱贫，3666个贫困村全部退出，35个贫困县全部摘帽，绝对贫困问题得到历史性解决。目前在新疆棉花播种的过程中，大部分地区综合机械化水平超过98%，所谓新疆存在“强迫劳动”根本与事实不符。美国以“强迫劳动”为由实施涉疆产品全面禁令，其实质是剥夺新疆各族群众的劳动权、发展权，会造成事实上的“强迫不劳动”，导致其被迫失业甚至返贫。

该发言人强调，事实充分说明，美方的真实意图是抹黑中国形象，干涉中国内政，遏制中国发展，破坏新疆繁荣稳定。美方应立即停止政治操弄和歪曲攻击，立即停止侵害新疆各族群众权益，立即撤销全部涉疆制裁打压措施。中方将采取必要行动，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决维护新疆各族人民的合法权益。在当前世界经济面临高通胀、低增长的形势下，希望美方多做有利于产业链供应链稳定和经济复苏的事，为深化经贸合作创造条件。

(责编：赵竹青、高雷)

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