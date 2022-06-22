人民网北京6月22日电 （记者许维娜）今年以来，国际形势发生许多变化，国际大宗商品价格再创新高。在国际大宗商品市场供求关系偏紧、不确定性增大的背景下，如何积极有效应对国际大宗商品价格高企带来的影响？

国家信息中心预测部产业室主任魏琪嘉在接受采访时表示，当前的抓手即为保供稳价，国内保供稳价或将常态化。

魏琪嘉表示，大宗商品普遍具有金融属性与商品属性的双重特征，应对大宗商品价格上涨也要双管齐下。一方面从商品属性上，要加大保供稳价的力度，做好国内的供给。另一方面从金融属性上，要做好市场监管等，确保市场预期稳定。

魏琪嘉认为，本轮国际大宗商品的涨价效应正逐渐从农业向工业原材料投入端扩展，并且市场对国际重要能源的涨价预期一直在强化，国际通胀水平居高不下，输入性通胀压力较大，当前我国能源保供稳价的压力不小。

“从当前整个全球经济形势看，通胀的压力很大，这种外溢效应向国内开始逐渐地传导，在这样一个大的国际背景下，我们能将物价保持在一个合理的区间，这个是很难得的。”魏琪嘉称。

“确保粮食稳产和能源稳定供应是保供稳价的重中之重。”魏琪嘉同时强调，本轮国际农产品价格暴涨对我国的影响可控，从目前的农业政策来看，我国高度重视粮食安全，农业连年丰收、库存充足使我国有能力有底气能应对各种考验。

近日，国家出台了多项保供稳价的调控措施。为适当弥补农资价格上涨增加的种粮成本支出，保障种粮农民合理收益。

3月11日，中央财政下达资金200亿元，对实际种粮农民发放一次性补贴。财政部网站5月22日消息，中央财政下达100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴，支持夏收和秋播生产。

而在能源保供稳价方面，煤炭、电力等安全供应保障成为重点。今年以来，受多种因素影响，国际能源供应形势更加严峻复杂，能源价格不断攀升并屡创新高，同时国内煤炭消耗呈快速增长态势，对煤炭保供稳价形成新的挑战。

近段时间以来，国家发展改革委立足以煤为主的基本国情，多次召开煤电油气运保障工作部际协调机制专题会议，与有关成员单位和相关地区围绕煤炭稳产增产工作，研究延长保供政策等有关措施，同时进一步梳理具备增产潜力的煤矿，探索出台增产保供的新政策新举措。

对于后期全球大宗商品涨价对国内的影响，魏琪嘉表示，国内有能力确保产业链供应链稳定，从而保障产业领域供需基本平衡，但仍要把保供稳价放在突出的位置上。

他认为，后续要通过增加原材料供应，有效引导原材料市场预期等手段持续做好大宗商品保供稳价工作，对冲上游原材料上涨压力，延缓外部涨价效应向国内传导的速度，为宏观稳增长政策实施赢得宝贵的“窗口期”。

另外，还要通过加大减税降费政策力度，适当给予中小企业降负帮扶等措施，减缓中小企业成本压力，帮助中小企业顶住上游原材料上涨带来的压力。

魏琪嘉还建议，要加强国际大宗商品价格跟踪监测和预警，及时应对苗头性、倾向性问题。密切监测产能情况变化，做好信息公开和及时预警，确保产能利用率在合理区间运行。精准开展保供稳价，持续打击异常交易、哄抬物价、调控市场高价等行为。此外，后期仍要充分发挥政府储备市场调节作用，增加市场供给，缓解企业成本压力，引导价格合理回归。

(责编：孙红丽、高雷)