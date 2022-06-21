人民网北京6月21日电 （记者余璐）“风云三号E星、风云四号B星两颗风云气象‘新星’的主要数据产品将向全球用户开放共享。”近日，在世界气象组织（WMO）执行理事会第75次届会上，中国气象局党组书记、局长庄国泰宣布说。

记者从中国气象局获悉，风云四号B星已于2021年6月3日成功发射，它是我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星，在继承风云四号A星试验星成熟技术的基础上进行优化设计，充分挖掘卫星平台及有效载荷能力，提高了卫星整体的可靠性、稳定性和探测精度，并新增快速成像仪，具备分钟级250米分辨率区域成像能力。

被誉为“黎明星”的风云三号E星已于2021年7月5日成功发射，它是全球首颗民用晨昏轨道业务卫星，搭载了包括3台全新研制仪器在内的11种有效载荷，填补了全球数值天气预报模式在晨昏时段的卫星资料观测空白。

据介绍，风云三号E星、风云四号B星及其地面应用系统已于今年6月1日转入业务试运行。业务化运行后，风云三号E星、风云三号C星、风云三号D星实现三星组网，每6小时为数值预报模式提供一次完整覆盖全球的观测资料，有效提高全球数值天气预报的精度和时效性，对完善全球对地观测系统具有重要意义；风云四号B星与风云四号A星实现双星组网，进一步满足我国及“一带一路”沿线国家和地区对气象监测预报、应急防灾减灾等的服务需求。

在轨测试期间，风云三号E星先后对外发布了“黎明星看太阳”“黎明星看大气”“黎明星看地球”等三批观测产品，在“拉尼娜”事件、南北极冰川融化、太阳爆发及台风监测中发挥了重要作用；风云四号B星利用高时空分辨率图像与积雪等定量产品为冬奥气象服务提供支撑保障，在中国共产党成立100周年庆祝活动、第十四届全国运动会等重大活动服务保障及汤加火山喷发等国际热点事件监测中发挥了作用。

庄国泰表示，截至目前，我国已成功发射两代4型19颗风云气象卫星，其中7颗在轨运行，作为世界气象组织全球业务应用气象卫星序列的重要组成部分和重大灾害国际宪章机制值班卫星，正持续为全球124个国家和地区提供数据产品和服务。

“未来中国气象局将继续推动风云气象卫星为世界气象组织（WMO）及其会员的防灾减灾和应对气候变化工作贡献力量。”庄国泰说。

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