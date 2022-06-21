人民网北京6月21日电 （记者王震）据国家广播电视总局网站消息，6月21日，国家广电总局发布关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见。意见指出，到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。广播电视传输覆盖网络对高清超高清电视承载能力显著增强，高清超高清电视接收终端基本普及。

意见提出以下六项重点任务：

一是加快推进高清超高清电视制播能力建设。加强超高清电视内容生产，鼓励各级电视台、影视制作机构采用超高清电视格式制作电视剧、纪录片、动画片，以及体育、综艺等专题类节目，支持有条件的电视台调整开办超高清频道，并逐年提升超高清节目供给能力。到2023年底，省级电视台应实现全部频道高清播出；到2025年底，地级和有条件的县级电视台全面完成标清电视向高清电视的转化，省级电视台基本具备超高清电视制播能力。

二是有序关停标清电视频道。鼓励各级电视台结合本地实际，逐步关停高标清同播的标清频道，有条件的可申请将标清频道直接调整为高清频道。标清专业电视频道（含有线数字付费频道）要加快调整为高清或超高清频道，不具备条件的要按照精简精办的原则予以关停。各级各地电视台及教育电视台关停同播标清频道，须严格按规定程序报批。从2023年1月1日起，各高清频道播出屏幕上不再标注“高清”字样，各级广播电视传输覆盖网络在电子节目指南（EPG）中对高清频道予以“高清”标注。到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台标清频道基本关停。在过渡期内，电视台应采用在台内下变换或在传输覆盖网前端下变换的方式，将高清信号转换为标清信号供用户接收，确保广播电视公共服务和安全播出。

三是大力推动有线电视网络高清超高清化发展。各级有线电视网络公司要积极开展有线电视网络升级改造，加快高清超高清电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代，将高清频道集中列入传输频道表的靠前位置。自2022年7月1日起，有线电视网络新增传输的电视频道应为高清超高清频道，具备条件的有线电视网络公司，可结合本地实际逐步停止传输有线电视网络中的标清频道信号；自2023年1月1日起，有线电视网络新增机顶盒应主要为超高清智能机顶盒；到2025年底，全国有线电视网络高清超高清机顶盒普及率显著提升。

四是加快推进直播卫星高清超高清进程。加快推进直播卫星电视节目高清超高清化，鼓励有条件电视台的超高清频道信号通过直播卫星传输，中央广播电视总台各频道和各省级主要频道的高清信号应逐步全面实现通过直播卫星传输。自2022年7月1日起，直播卫星新增传输的电视频道应主要为高清超高清频道，新增机顶盒应为高清超高清智能机顶盒，同时，有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代；到2025年底，直播卫星传输的高清超高清频道数量大幅增长，高清超高清机顶盒普及率显著提升。

五是持续推进IPTV高清超高清化进程。各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，保证高清超高清电视技术质量符合国家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒；到2025年底，全国IPTV标清频道信号基本关停，高清超高清机顶盒全面普及。

六是稳步推进地面无线电视高清化。各级广播电视部门要加快落实《全国地面数字电视广播频率规划》，积极稳妥推进地面无线电视高清化。

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