人民网北京6月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，6月21日，财政部、应急部再次紧急预拨福建、江西、湖南、广西等4省（区）2亿元中央自然灾害救灾资金，支持地方开展防汛救灾工作，由地方统筹用于应急抢险和受灾群众救助，重点做好受灾群众转移安置、倒损民房修复等工作。入汛以来，财政部、应急部已预拨地方防汛抗旱救灾资金5.6亿元。

财政部要求地方及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

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