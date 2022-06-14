近日，北京链家发布消息称，今年将提供6000个就业岗位，其中1500多个房产经纪人岗位面向应届毕业生，覆盖全国200多所高校。

“按照去年的水平，入职新人的平均综合年收入在11万左右，随着新人业务能力逐步增强，收入也会随之增加。”北京链家人力资源总经理曾晶透露，除为新人提供底薪保障和行业内有竞争力的提成比例外，公司还搭建了较为完善的福利体系，新人可以享受六险一金、格林互助、租购房优惠、答辩假期、福利年假等多种福利。

据介绍，为让高校毕业生具备更加综合的能力与实战技能，北京链家会在入职第一年为毕业生配备师傅，并提供线上线下脱产200个小时的专业培训。新人在师傅的带领下，可以了解接待客户、需求匹配、签约流程、过户交验等过程，进行“跑盘”等实操练习。此外，该公司在毕业生入职前，还会围绕就业指导、职业规划等主题开展多种活动，帮助他们更快地适应未来职业化发展。同时，该公司将人才的培养前置到大学学习期间，目前已与30多所高校建立了校企合作关系，并在多所高校中开设了“链家班”，提前培养大学生的就业意识以及经纪人相关知识。

“我们一直致力于建设良好的经纪人生态，从公平透明的规则、丰富多元的福利、友善向上的氛围、激励人心的荣誉体系以及系统化的职业发展等五大方面将经纪人打造成一支生力军。”曾晶表示。

(责编：董童、李源)