孙志洋

日前，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。为进一步宣传好数字政府建设的重要意义、核心价值、实施关键，即日起人民网推出系列权威解读稿件。本期推出广东省政府副省长孙志洋的文章《开启新时代数字政府建设新篇章》。

· “十四五”时期是我国全面开启社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是抢抓信息革命历史机遇，加快全面数字化发展和政府治理数字化、智能化转型的攻坚期和关键期。

· 有力的统筹协调、科学的制度规则是数字政府建设整体协同推进的重要条件。

· 加强数字政府建设是举措，切实提升政府履职服务能力，以数字化转型打造适应数字时代的政府治理体系才是目的。

· 数字政府建设是复杂的系统工程，落实数字政府建设要求，需要高素质人才队伍和科学的推进路径。

4月19日，中央全面深化改革委员会第二十五次会议审议通过《关于加强数字政府建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），习近平总书记主持会议时强调，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。近日，《指导意见》由国务院正式印发，引起广泛关注。总书记的讲话和《指导意见》的出台对未来一段时期我国数字政府建设提供了根本遵循，我们将认真学习贯彻，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、深刻认识加强数字政府建设的重大意义

加强数字政府建设是党中央、国务院深刻把握时代发展趋势，立足新发展阶段，从全局和战略高度作出的重大部署，是习近平总书记关于网络强国重要思想在政府数字化改革领域的具体实践。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视信息化、数字化。习近平总书记指出，从社会发展史看，人类先后经历了农业革命和工业革命，现在正在经历信息革命，并提出要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。党的十九大提出建设网络强国、数字中国、智慧社会，党的十九届四中、五中全会分别提出推进和加强数字政府建设，国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要将数字政府建设单列为一章，擘画了数字政府蓝图。

“十四五”时期是我国全面开启社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是抢抓信息革命历史机遇，加快全面数字化发展和政府治理数字化、智能化转型的攻坚期和关键期。面对新的形势要求，我国数字政府建设要在过去重点突破的基础上，进一步实现“全国一盘棋”高质量发展。《指导意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院决策部署，吸纳全国各地系列探索实践成果，对数字政府建设作出全面安排，为全国各地加强数字政府建设指明路径，必将开启我国数字政府建设新篇章。

二、系统谋划、整体协同，构建数字政府建设新格局

坚持系统观念，是推动各领域工作和社会主义现代化建设的基础性思想和工作方法。数字政府建设既是全面深化改革的重要内容，同时其自身也是一项系统性、整体性改革。《指导意见》坚持系统观念，提出了数字政府建设的目标和基本原则，明确了未来一段时期的主要任务，对全国数字政府建设进行详细部署。

（一）加强领导、健全规则，理顺数字政府建设体制机制。

有力的统筹协调、科学的制度规则是数字政府建设整体协同推进的重要条件。《指导意见》从党的领导、具体工作的组织领导和配套的制度规则体系建设提出具体要求。

一是将坚持党的全面领导作为数字政府建设的基本原则。《指导意见》以习近平总书记关于网络强国的重要思想为引领，提出发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，将坚持和加强党的全面领导贯穿数字政府建设各领域各环节，把党的政治优势、组织优势转化为数字政府建设的强大动力和坚强保障，确保数字政府建设重大决策部署贯彻落实。《指导意见》要求各级党委切实履行领导责任，各级政府要在党委统一领导下，履行数字政府建设主体责任。

二是建立强有力的工作推进机制确保数字政府建设有序推进。数字化建设是重要的基础性、先导性工程，必须高位推动、全面统筹。《指导意见》提出成立由国务院领导同志任组长的数字政府建设工作领导小组，统筹指导协调数字政府建设，办公室设在国务院办公厅，具体负责组织推进落实，并要求各地各部门建立健全领导协调机制。

三是以构建数字政府建设制度规则体系作为机制创新的保障。数字政府建设实质是数字化与政府改革的深度融合，数字技术应用与政府改革在数字政府建设进程中相辅相成、缺一不可。《指导意见》部署了四项任务落实制度规则体系建设。以数字化助力政府职能转变方面，要求将体制机制改革与数字技术应用深度融合，健全完善与数字化发展相适应的政府职责体系。创新管理机制方面，要求明确运用新技术进行行政管理的制度规则，推进建设管理模式创新，推动技术部门参与业务运行过程，鼓励和规范产学研用等多方力量参与数字政府建设。法律法规方面，要求全面建设数字法治政府，加快完善与数字政府建设相适应的法律法规框架体系。标准规范方面，提出构建多维标准规范体系，加大标准推广执行力度，研究设立全国数字政府标准化组织。

（二）改革引领、注重效能，提升政府履职服务能力。

加强数字政府建设是举措，切实提升政府履职服务能力，以数字化转型打造适应数字时代的政府治理体系才是目的。《指导意见》提出坚持改革引领、整体协同的原则，将满足人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，创新行政管理和服务方式，全面提升政府履职效能。

一是提升经济调节能力。当今世界正在经历百年未有之大变局，经济全球化遭遇逆流，世界经济低迷，新冠肺炎疫情流行让我们面临的局势更加严峻，保持经济高质量发展面临前所未有的挑战。《指导意见》要求强化经济运行大数据监测分析，全面提升政府经济调节数字化水平，并提出加强经济数据整合、汇聚、治理，运用大数据强化经济监测预警，提升经济政策精准性和协调性三项举措，为防范化解系统性风险，保持经济健康稳定运行赋能。

二是提升市场监管能力。深化“放管服”改革是推进政府职能转变，优化营商环境，激发市场活力的重要举措，其关键在于既要放得下，又要管得住。《指导意见》提出运用数字技术支持构建新型监管机制，以数字化手段提升监管精准化水平，以一体化在线监管提升监管协同化水平，以新型监管技术提升监管智能化水平，实现事前事中事后全链条全领域监管，以有效监管维护公平竞争的市场秩序。

三是提升社会管理能力。习近平总书记指出，要“着力推进社会治理系统化、科学化、智能化、法治化，不断完善中国特色社会主义社会治理体系”，“加快用网络信息技术推进社会治理”。《指导意见》贯彻落实总书记重要指示精神，加强和创新社会治理，提出积极推动数字化治理模式创新，提升矛盾纠纷化解、社会治安防控、公共安全保障、基层社会治理等领域的数字化治理能力，推动治理模式从单向管理转向双向互动、从线下转向线上线下融合。

四是提升公共服务能力。习近平总书记强调，网信事业要发展必须贯彻以人民为中心的发展思想。近年来，国务院办公厅启动全国一体化政务服务平台建设，打造政务服务总枢纽、总入口；以人民群众服务需求为导向，持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。根据2020年联合国电子政务调查报告，我国电子政务在线服务指数在全球排名第9，进入世界先进行列。《指导意见》将坚持以人民为中心作为加强数字政府建设的基本原则，要求持续优化全国一体化政务服务平台功能，打造泛在可及的服务体系，提升智慧便捷的服务能力，提供优质便利的涉企服务，拓展公平普惠的民生服务，不断满足企业和群众多层次、多样化服务需求。

五是提升生态环境保护能力。生态文明建设是五位一体总体布局的有机组成，习近平总书记指出，要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。现代数字技术的快速发展，尤其是物联网、智能感知等技术的广泛应用，为打造数字化、智能化生态环境防控体系创造了有利条件。《指导意见》以总书记关于生态文明建设重要论述为指引，提出建立一体化生态环境智能感知体系，打造生态环境综合管理信息化平台，强化动态感知和立体防控，全面推动生态环境保护数字化转型。

为支撑政府履职五大领域数字化转型，《指导意见》还提出加快推进数字机关建设，提升政务运行效能；推进公开平台智能集约发展，提升政务公开水平。以数字化，提升政府决策、执行和监督能力，畅通政民互动渠道。

（三）保障安全、筑牢底线，确保数字政府安全发展。

网络信息安全是国家安全的重要组成。习近平总书记指出，没有网络安全就没有国家安全。而且由于政府治理覆盖了经济社会各领域，数字政府的安全显得尤为重要。《指导意见》提出构建数字政府全方位安全保障体系，一是强化安全管理责任，按照职责分工，构建全方位、多层级、一体化安全防护体系，并且提出加强对参与政府信息化建设、运营企业的规范管理。二是落实安全制度要求，加强数据全生命周期安全管理和技术防护、关键信息基础设施安全保护和网络安全等级保护，建立健全相关评估机制，定期开展网络安全、保密和密码应用检查，提升数字政府领域关键信息基础设施保护水平。三是提升安全保障能力，建立数字政府安全技术保障体系，充分运用安全技术强化监测感知。四是提高自主可控水平，加快核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品应用。

（四）打通数据、强化支撑，夯实数字政府建设基础。

数据资源体系和应用支撑体系是数字政府建设的底座，对数字政府建设发挥着基础支撑作用。过去我国政府信息化建设长期受到数据共享难、业务协同难的困扰，制约政府数字化转型效能的充分发挥。习近平总书记高度重视数据资源体系建设，多次对推进数据开放共享、构建全国信息资源共享体系作出重要指示。

《指导意见》将构建开放共享的数据资源体系作为重要任务，提出创新数据管理机制，强化政府部门数据管理职责，优化完善各类数据库，加快构建全国一体化政务大数据体系。充分发挥全国一体化政务服务平台的数据共享枢纽作用，提升国家数据共享交换平台支撑保障能力，实现政府信息系统与党委、人大、政协、法院、检察院等信息系统互联互通和数据按需共享。有序推进国务院部门垂直管理业务系统与地方数据平台、业务系统数据双向共享。编制公共数据开放目录及责任清单，构建国家公共数据开放平台，分类分级有序推动公共数据资源开放和开发利用，促进社会数据与公共数据融合应用，充分释放数据要素价值。

共性应用支撑方面，《指导意见》一是明确统筹整合现有政务云资源，构建全国一体化政务云平台体系，各地区按照省级统筹原则开展政务云建设，集约提供政务云服务。二是强化电子政务网络统筹建设管理，降低建设运维成本，提升网络支撑能力，在安全可控的前提下拓展覆盖范围，有序向企事业单位延伸。三是身份认证、电子证照、电子印章、电子文件等共性应用将按照集约化建设思路，推进全国互通。

（五）政府牵引，引领驱动全面数字化发展。

加快数字化发展是“十四五”规划和2035年远景目标纲要作出的重要部署，数字政府、数字经济、数字社会和数字生态相互融合促进，共同构成全面数字化发展蓝图。由于政府履职服务范围覆盖经济社会各领域，因此数字政府建设也对全面数字化发展具有引领驱动作用。《指导意见》要求，以数字政府建设为牵引，拓展经济发展新空间，完善数字经济治理体系，壮大数据服务产业，进一步释放数据红利。通过普及数字设施、优化数据资源供给，推进智慧城市和数字乡村建设，提升城市治理科学化、精准化、智能化水平，支撑现代乡村治理体系，提高农业农村综合信息服务水平，促进数字社会发展。推进数据要素市场化配置改革，完善数据交易制度规则，夯实网络安全基础，为数字化发展营造安全可靠环境，构建良好生态，打造数字政府驱动全面数字化发展的格局。

（六）提升素养、试点先行，有序提升数字政府建设水平。

数字政府建设是复杂的系统工程，落实数字政府建设要求，需要高素质人才队伍和科学的推进路径。人才队伍方面，《指导意见》提出提升数字素养，建立懂业务、懂技术、懂管理的复合型干部队伍，引导高校和科研机构设置数字政府相关专业，成立数字政府建设专家委员会。推进路径方面，《指导意见》提出坚持加强党的领导和尊重人民首创精神相结合，坚持全面部署与试点带动相结合，鼓励先行先试，形成创新经验，各地复用，同时要求在各级党委领导下，建立常态化考核机制，建立完善评估体系，不断跟踪建设成效，形成工作闭环，促进持续健康发展。

三、全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入推进广东数字政府2.0建设

广东省委省政府高度重视数字政府建设，组织全省认真学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，将数字政府改革建设作为基础性、先导性改革任务，全省一盘棋推进。我们创新体制机制，成立由省政府主要领导同志任组长的领导小组，成立数字政府改革建设专家委员会，省市县三级均组建政务服务数据管理局，成立市场化的数字政府建设运营中心，创新“政企合作、管运分离”机制，在政务服务创新、省域数字化治理、数据开发利用、政府协同运行等方面形成一批具有示范意义的成果，为全国贡献了数字政府建设的广东经验。当前，广东数字政府改革建设已经从打基础、优服务的1.0阶段进入全面优化提升的2.0新阶段，2022年广东省政府工作报告将推进“数字政府2.0”建设作为重要任务向全省部署。《指导意见》的正式印发，为广东省加快数字政府建设注入了一针强心剂，极大地鼓舞了我们深入推进数字政府改革建设、继续争先创优的决心。我们将认真贯彻落实总书记重要讲话精神和《指导意见》的各项部署，把数字政府建设作为落实国家战略、实现高质量发展的抓手，按照数字政府“12345+N”业务工作体系，全面、深入推进。

一是培育“1”个统一的数据要素市场。广东已经按照中央关于推进要素市场化配置改革的部署精神，率先印发《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》，实现数据要素市场化配置改革破局。下一步要加快搭建数据要素市场规则体系，为释放数据红利、加快推进全面数字化发展创造良好基础。

二是构建以“2”个地方性法规为基础的制度体系。加快《广东省数据条例》《广东省政务服务条例》起草工作，固化改革成果，为数字政府建设创造良好制度环境。

三是夯实数字政府建设的“3”大支撑。广东省数字政府建设运营中心负责专业技术运营支撑，广东省政务服务数据事务中心重点承担政务服务、核心网络和系统运维、公共资源交易等政务事务支撑，以广东数字政府研究院、广东省数字政府改革建设专家委员会为骨干，聚集高校科研机构的研究生态提供数字政府理论、政策、规划等研究支撑。

四是把握“4”个主攻方向。政务服务“一网通办”提升政务服务“三化”水平，增强企业群众获得感。省域治理“一网统管”赋能省域数字化、智能化治理，助力全省经济社会高质量发展。政府运行“一网协同”提高政府协同运行效率，打造多跨协同政府运行新模式。数据资源“一网共享”构建全省一体化数据资源体系，打通全面数字化发展数据动脉。

五是突出“5”大产研带动。培育形成广东省信创产业联盟、数字政府建设产业联盟、数据发展联盟、数字政府网络安全产业联盟和省电子政务协会，更好发挥数字政府建设对数字经济、数字社会发展的驱动作用，营造数字经济和数字社会发展的良好生态，引领全面数字化发展。

六是形成系列标志性成果。持续打造粤省事、粤商通、粤政易、粤省心、粤智助、粤优行，粤治慧、粤公平等“粤系列”平台，以及数字财政、智慧水利、数字住建、智慧医院、智慧消防等一大批数字政府创新成果。

七是培养高水平人才队伍。联合高校科研机构打造广东政数学院，定期开展公务员数字技能培训，建立专业人才培养和多层次人才选拔机制。（作者为广东省政府副省长）

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(责编：陈键、章斐然)